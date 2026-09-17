Νέα Σμύρνη: Κάτω από το πουκάμισό του έκρυβε το περίστροφο ο 45χρονος που προσπάθησε να εισβάλει στο σπίτι της συζύγου του
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Σμύρνη Ενδοοικογενειακή βία Σύλληψη Όπλο

Νέα Σμύρνη: Κάτω από το πουκάμισό του έκρυβε το περίστροφο ο 45χρονος που προσπάθησε να εισβάλει στο σπίτι της συζύγου του

Ήταν κρυμμένος πίσω από ένα δέντρο και είχε το βλέμμα του στραμμένο προς την είσοδο της πολυκατοικίας

Νέα Σμύρνη: Κάτω από το πουκάμισό του έκρυβε το περίστροφο ο 45χρονος που προσπάθησε να εισβάλει στο σπίτι της συζύγου του
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Σμύρνη, όταν μια γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση αναφέροντας ότι ο σύζυγός της προσπαθούσε να εισέλθει με τη βία στην πολυκατοικία όπου διέμενε.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:10 στην οδό Σταδίου, με τους αστυνομικούς να μεταβαίνουν άμεσα στο σημείο, έπειτα από την καταγγελία της γυναίκας.

Είχε το βλέμμα του καρφωμένο στην πολυκατοικία

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον σύζυγό της, έναν 45χρονο άνδρα γεωργιανής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, προσπαθούσε να κρυφτεί πίσω από τον κορμό ενός δέντρου, ενώ παράλληλα κοιτούσε προς την είσοδο της πολυκατοικίας και το μπαλκόνι.

Οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι έφερε κρυμμένο κάτω από το πουκάμισό του ένα μαύρο τσαντάκι. Μέσα σε αυτό βρέθηκε ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια, ενώ στην μπροστινή θήκη του τσαντακιού εντοπίστηκαν επιπλέον έντεκα φυσίγγια.

Νέα Σμύρνη: Κάτω από το πουκάμισό του έκρυβε το περίστροφο ο 45χρονος που προσπάθησε να εισβάλει στο σπίτι της συζύγου του

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στο σημείο από τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης

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