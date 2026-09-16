Προβλήματα στην κυκλοφορία μετά από κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΑΚ Κυκλοφορία Κατολίσθηση Κρήτη

Προβλήματα στην κυκλοφορία μετά από κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στον δρόμο έπεσαν φερτά υλικά και κλαριά με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακοπεί για αρκετή ώρα

Προβλήματα στην κυκλοφορία μετά από κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (16/9) στην Κρήτη μετά από κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ, η οποία προκλήθηκε λόγω έντονης βροχόπτωση, στο ύψος του Φόδελε Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚρήτηTV, στον δρόμο έπεσαν φερτά υλικά και κλαριά με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακοπεί για αρκετή ώρα. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, η οποία πλέον διεξάγεται κανονικά. Νωρίτερα είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων.


Κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Φόδελε – Με δυσκολία η μετακίνηση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο

Κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Φόδελε – Με δυσκολία η μετακίνηση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο

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Προβλήματα στην κυκλοφορία μετά από κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


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