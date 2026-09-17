Οι viral Κρητικές γιαγιάδες ξαναχτυπούν και τα βάζουν με το... χαζοGPT, δείτε το νέο σποτ του Ημιμαραθωνίου Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Ημιμαραθώνιος Κρήτη Γιαγιάδες Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι viral Κρητικές γιαγιάδες ξαναχτυπούν και τα βάζουν με το... χαζοGPT, δείτε το νέο σποτ του Ημιμαραθωνίου Κρήτης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτυγχάνει να καταλάβει την κρητική νοοτροπία, προτείνοντας μέχρι και την αντικατάσταση του πιλαφιού με… σούσι

Οι viral Κρητικές γιαγιάδες ξαναχτυπούν και τα βάζουν με το... χαζοGPT, δείτε το νέο σποτ του Ημιμαραθωνίου Κρήτης
Με ένα ακόμη ευρηματικό και χιουμοριστικό βίντεο, ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης επιστρέφει δυναμικά στα social media, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη του ως μία από τις πιο δημιουργικές αθλητικές διοργανώσεις στην Ελλάδα.

Στο νέο σποτ που ανέβηκε στην επίσημη σελίδα του «Ημιμαραθωνίου Κρήτης» στο Facebook οι αγαπημένες Κρητικές γιαγιάδες πρωταγωνιστούν ξανά, αυτή τη φορά σε μια απολαυστική «μονομαχία» με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ιστορία ξεκινά όταν η γιαγιά Αγγέλα επιχειρεί να συνομιλήσει με το… «χαζοGPT», το οποίο αδυνατεί να καταλάβει τον τρόπο σκέψης, το χιούμορ και την καθημερινότητα της Κρήτης.

Το αποτέλεσμα είναι ένα γαϊτανάκι κωμικών παρεξηγήσεων: από τις αποτυχημένες «ψηφιακές μεταμορφώσεις» της εμφάνισής της μέχρι την πρόταση που ξεπερνά κάθε φαντασία, να αντικατασταθεί το κρητικό πιλάφι με… σούσι.

Δείτε το απολαυστικό σποτ:



Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης συμπληρώνει φέτος 11 χρόνια παρουσίας και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, με στόχο να μεταφέρει το μήνυμα της άθλησης, της συμμετοχής και της γιορτής του αθλητισμού.

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Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις διαφορετικές διαδρομές της διοργάνωσης:

-Ημιμαραθώνιος: 21,1 χλμ.
-Αγώνες δρόμου: 10 χλμ. και 5 χλμ.
-Παιδικός αγώνας: 1.000 μέτρα
-Αγώνας ΑμεΑ: 200 μέτρα

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