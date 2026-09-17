Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
To «Παπανικολάου» καινοτομεί στην αντιμετώπιση αιματολογικών καρκίνων, η διευθύντρια της κλινικής μιλά στο ygeiamou
To «Παπανικολάου» καινοτομεί στην αντιμετώπιση αιματολογικών καρκίνων, η διευθύντρια της κλινικής μιλά στο ygeiamou
Το Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» ενισχύει σημαντικά την Αιματολογική του Κλινική με νέα μονάδα κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών, αυξάνοντας τις δυνατότητες για μεταμοσχεύσεις, CAR-T θεραπείες και κλινικές μελέτες
Ένα νέο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση των αιματολογικών νοσημάτων ανοίγει στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, με τη λειτουργία του νέου Κτιρίου Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών. Η νέα υποδομή έρχεται να ενισχύσει ένα Αιματολογικό Τμήμα με ιστορία τεσσάρων και πλέον δεκαετιών στην πρωτοπορία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περισσότερες μεταμοσχεύσεις, προηγμένες θεραπείες, κλινικές μελέτες και παραγωγή καινοτόμων κυτταρικών προϊόντων.
Το Αιματολογικό Τμήμα – Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νοσημάτων του «Παπανικολάου» πρωτοπορεί από το 1985, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων από τον Αθανάσιο Φάσσα. Έκτοτε, η Μονάδα Μεταμόσχευσης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της χώρας, έχοντας πραγματοποιήσει 2.800 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, ενώ έχει προχωρήσει και σε 113 προηγμένες κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και δύο γονιδιακές θεραπείες για ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, στο πλαίσιο κλινικών μελετών, οι οποίες τους απαλλάσσουν από την ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το Αιματολογικό Τμήμα – Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νοσημάτων του «Παπανικολάου» πρωτοπορεί από το 1985, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων από τον Αθανάσιο Φάσσα. Έκτοτε, η Μονάδα Μεταμόσχευσης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της χώρας, έχοντας πραγματοποιήσει 2.800 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, ενώ έχει προχωρήσει και σε 113 προηγμένες κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και δύο γονιδιακές θεραπείες για ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, στο πλαίσιο κλινικών μελετών, οι οποίες τους απαλλάσσουν από την ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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