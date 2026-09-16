Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρονται αύριο το πρωί Γάκα και Θεοδωρόπουλος
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Φυλακές Κορυδαλλού Γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος Ιωάννα Γάκα

Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρονται αύριο το πρωί Γάκα και Θεοδωρόπουλος

Οι δύο γιατροί έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη - Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, μετά από αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρονται αύριο το πρωί Γάκα και Θεοδωρόπουλος
10 ΣΧΟΛΙΑ
Την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού αναμένεται να περάσουν αύριο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, το πρωί τις Πέμπτης η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να μεταφερθούν από την Ευελπίδων στις φυλακές. Την μεταγωγή των προσωρινά κρατούμενων, στο σωφρονιστικό κατάστημα, διέταξαν οι δικαστικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο γιατρούς σήμερα το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, έπειτα από 18 ώρες.

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης