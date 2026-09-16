Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρονται αύριο το πρωί Γάκα και Θεοδωρόπουλος
Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρονται αύριο το πρωί Γάκα και Θεοδωρόπουλος
Οι δύο γιατροί έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη - Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, μετά από αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
Την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού αναμένεται να περάσουν αύριο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Συγκεκριμένα, το πρωί τις Πέμπτης η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να μεταφερθούν από την Ευελπίδων στις φυλακές. Την μεταγωγή των προσωρινά κρατούμενων, στο σωφρονιστικό κατάστημα, διέταξαν οι δικαστικές Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο γιατρούς σήμερα το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, έπειτα από 18 ώρες.
Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση.
Συγκεκριμένα, το πρωί τις Πέμπτης η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να μεταφερθούν από την Ευελπίδων στις φυλακές. Την μεταγωγή των προσωρινά κρατούμενων, στο σωφρονιστικό κατάστημα, διέταξαν οι δικαστικές Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο γιατρούς σήμερα το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, έπειτα από 18 ώρες.
Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση.
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