Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμένους και τραυματίες στο Ναύπλιο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπλιο Τροχαίο ατύχημα Τροχαίο Πυροσβεστική

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμένους και τραυματίες στο Ναύπλιο, δείτε βίντεο

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Κουτρουμπέκα στα Πυργιώτικα

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμένους και τραυματίες στο Ναύπλιο, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Κουτρουμπέκα στα Πυργιώτικα, κοντά στο τυροκομείο Μαυρόγιαννη, όταν υπό συνθήκες αυξημένης ολισθηρότητας ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο διερχόμενο αυτοκίνητο.


«Ευτυχώς πήγαινα σιγά, δεν είχαμε θύματα»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο οδηγός του ενός εμπλεκόμενου οχήματος περιέγραψε τις στιγμές της σύγκρουσης, αποδίδοντας το ατύχημα στην ολισθηρότητα του δρόμου αλλά και την ταχύτητα του άλλου οχήματος:

«Πήγαινα προς το ιατρείο εδώ στο Λυγουριό. Ξαφνικά έφυγε, μάλλον του έφυγε με τη γλίτσα το αμάξι και ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ίσα που πρόλαβα και τον είδα δηλαδή. Μάλλον είχε πολλά χιλιόμετρα, αλλιώς δεν γινόμασταν έτσι. Ευτυχώς πήγαινα σιγά παιδιά. Ευτυχώς. Δεν ξέρω, η κοπέλα και ο οδηγός... Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Αυτό είναι το κυριότερο».

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο για τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Ο επιχειρησιακός αξιωματικός της Πυροσβεστικής, Πυραγός Αθανάσιος Ταμπάκης, περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισαν τα σωστικά συνεργεία:

«Σήμερα ειδοποιηθήκαμε πρωινές ώρες για τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Κουτρουμπέκα στα Πυργιώτικα. Φτάσαμε άμεσα στο σημείο με τέσσερα οχήματα και οχτώ άνδρες και προχωρήσαμε στον απεγκλωβισμό. Ερχόμενοι στο σημείο είδαμε ότι έχουν εμπλακεί δύο οχήματα. Το ένα άτομο είχε απεγκλωβιστεί πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής εξόδου και εμείς βγάλαμε τα άλλα δύο. Μακροσκοπικά είχαν κάποια τραύματα. Παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μετά έφτασαν στο νοσοκομείο».

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης