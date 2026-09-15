67χρονος πήγε για επισκεπτήριο στις φυλακές Διαβατών και έκρυβε κάνναβη σε... κορδόνι φόρμας
ΕΛΛΑΔΑ
Κάνναβη Επισκεπτήριο Κρατούμενος Φυλακές Διαβατών

67χρονος πήγε για επισκεπτήριο στις φυλακές Διαβατών και έκρυβε κάνναβη σε... κορδόνι φόρμας

Τα ναρκωτικά προορίζονταν για συνομήλικο κρατούμενό του

67χρονος πήγε για επισκεπτήριο στις φυλακές Διαβατών και έκρυβε κάνναβη σε... κορδόνι φόρμας
Κάνναβη βάρους 14,6 γραμμαρίων, κρυμμένη μέσα σε κορδόνι φόρμας, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου, χθες το απόγευμα, στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φόρμα περιλαμβανόταν ανάμεσα στα υλικά που επρόκειτο να παραδώσει 67χρονος σε συνομήλικο κρατούμενο. Η συσκευασία με την ναρκωτική ουσία εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Οι δύο 67χρονοι συνελήφθησαν και με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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