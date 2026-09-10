Φρίκη στην Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του
ΕΛΛΑΔΑ
Σεξουαλική κακοποίηση Ανήλικη Κέρκυρα Καταγγελία

Φρίκη στην Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν γιατρός εντόπισε ενδείξεις κακοποίησης στο παιδί και ενημέρωσε τη μητέρα του - Ο 51χρονος συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Φρίκη στην Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του
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Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου ερευνούν οι Αρχές στην Κέρκυρα, με έναν 51χρονο άνδρα να κατηγορείται ότι κακοποιούσε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του μέσα στο σπίτι της οικογένειας, σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας.

Η υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 8χρονη επισκέφθηκε γιατρό μαζί με τη μητέρα της. Κατά την εξέταση, ο γιατρός φέρεται να εντόπισε ενδείξεις που παρέπεμπαν σε κακοποίηση και ενημέρωσε τη μητέρα του παιδιού. Ακολούθως, η μητέρα απευθύνθηκε στην Αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για το τι ακριβώς είχε συμβεί και για πόσο χρονικό διάστημα.

Από την προανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του 51χρονου. Ο άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας και αλβανικής υπηκοότητας, οδηγήθηκε σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο.

Οι γονείς του παιδιού έχουν καταθέσει και οι ίδιοι μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να προσδιορίσουν τη χρονική διάρκεια της φερόμενης κακοποίησης, τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβαινε και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να φωτίσει την υπόθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αφορά ανήλικο παιδί, ενώ το σύνολο του υλικού που θα συγκεντρωθεί θα ενταχθεί στη δικογραφία που θα αξιολογηθεί από τις δικαστικές Αρχές.
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