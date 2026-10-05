Πέντε χρόνια Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Το πρόγραμμα ΕΑΝ επιστρέφει στην Καστοριά

Η επιμόρφωση παραμένει κρίσιμος παράγοντας

Η νέα φιλοσοφία

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα και στη σχολική μονάδα

Γλώσσα και ψηφιακά περιβάλλοντα

Από τη θεωρία στην πράξη

Τι δείχνει η μέχρι σήμερα έρευνα

Η Ελλάδα μέσα στην ευρωπαϊκή συζήτηση

Στα πρώτα βήματα υπήρχαν, όπως είναι αναμενόμενο σε μια τόσο ευρεία μεταρρύθμιση, ζητήματα συντονισμού, διαφορετικές αντιλήψεις για τον ρόλο των δύο ειδικοτήτων, ανάγκες επιμόρφωσης και ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η αγγλική γλώσσα να ενταχθεί ουσιαστικά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Η εμπειρία, η επιμόρφωση και η καθημερινή συνεργασία φαίνεται ότι μετατόπισαν σταδιακά το βάρος από το «ποιος διδάσκει» στο «πώς σχεδιάζουμε μαζί τη μαθησιακή εμπειρία των παιδιών».Η ερευνητική βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε παράλληλα με το πρόγραμμα έχει ήδη εξετάσει τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονέων κατά τα πρώτα στάδια εφαρμογής, καθώς και ζητήματα συνεργασίας των δύο ειδικοτήτων.Παράλληλα, το ίδιο το ΕΑΝ δεν περιορίστηκε στην παραγωγή υλικού. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες, καθώς και διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Το ΑΠΘ, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και το ΙΕΠ, είχε την επιστημονική και οργανωτική εμπλοκή στην υλοποίηση της δράσης.Το ζήτημα της βιωσιμότητας αφορά κυρίως το εάν το παιδαγωγικό μοντέλο των Αγγλικών, που αναπτύχθηκε μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με συνέπεια, ποιότητα και προσαρμογή στις διαφορετικές ανάγκες των σχολικών μονάδων. Αξίζει να αναφερθεί, ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εξακολουθεί να στηρίζει τη δράση. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2026 ανακοίνωσε νέα περίοδο εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του ΕΑΝ, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και την ενίσχυση επικοινωνιακών, κοινωνικών, γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. Παράλληλα, το ΙΕΠ έχει εκδώσει και οδηγίες διδασκαλίας για τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2026-2027, γεγονός που δείχνει ότι η δράση έχει πλέον περάσει από τη φάση της αρχικής εφαρμογής σε ένα σταθερό πλαίσιο εκπαιδευτικής πρακτικής.Στην ημερίδα, η Θωμαή Αλεξίου αναφέρθηκε στη συμβολή του ΕΑΝ στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής νοοτροπίας για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική ηλικία.Η βασική ιδέα είναι, ότι η ξένη γλώσσα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξένο σώμα μέσα στο νηπιαγωγείο. Αντίθετα, πρέπει να συνδέεται με τις δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο.Το ΕΑΝ έχει, άλλωστε, παρουσιαστεί και σε διεθνή επιστημονικά fora. Σε παρουσίαση του προγράμματος το 2022, η Θωμαή Αλεξίου είχε επισημάνει ότι η ελληνική εφαρμογή συνδέεται με διεθνείς τάσεις στην πρώιμη εκμάθηση ξένων γλωσσών, αλλά και ότι η καινοτομία της αφορά ιδιαίτερα την επιμόρφωση και υποστήριξη των δύο ομάδων εκπαιδευτικών και την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας.Η διεθνής διάσταση δεν είναι άσχετη με τη γενικότερη ευρωπαϊκή συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει, ότι η γλωσσική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία μπορεί να υποστηρίζεται μέσα από παιχνίδι, αλληλεπίδραση και καθημερινές δραστηριότητες, ενώ σε αρκετά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα η επαφή με ξένη γλώσσα αρχίζει ήδη πριν ή κατά τα πρώτα χρόνια του Δημοτικού.Η Ευθυμία Πεντέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, επικεντρώθηκε στους μετασχηματισμούς που συνδέονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και με την οργανωσιακή κουλτούρα της σχολικής μονάδας. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο εγχείρημα της εισαγωγής μιας νέας γλώσσας στο νηπιαγωγείο δεν επηρεάζει μόνο τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες που εργάζονται μαζί τους. Η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων απαιτεί κοινό σχεδιασμό, επικοινωνία, κατανομή ρόλων, ανταλλαγή εμπειρίας και, τελικά, μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει «διδάσκω». Σημειώνεται, ότι η εμπειρία του ΕΑΝ έχει αποτελέσει αντικείμενο ερευνητικής μελέτης ακριβώς σε αυτή τη διάσταση, με την επιμόρφωση και την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών να αποτελούν ξεχωριστά πεδία μελέτης.Η Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής, έφερε στη συζήτηση τη διάσταση της διδασκαλίας της γλώσσας σε ψηφιακά περιβάλλοντα και σε περιόδους κρίσης, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες της προσχολικής εκπαίδευσης. Η διάσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου η ψηφιακή τεχνολογία έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των παιδιών και των σχολείων. Η πρόκληση, ωστόσο, δεν είναι απλώς η χρήση περισσότερης τεχνολογίας.Είναι η επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων και η αξιοποίησή τους με τρόπο που να υπηρετεί την επικοινωνία, το παιχνίδι, την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη των παιδιών, αντί να αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ημερίδα είχε το βιωματικό εργαστήριο με παιδιά, με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας Αγγελική Βορεοπούλου. Η αφήγηση ιστοριών, οι δημιουργικές δραστηριότητες και οι παιγνιώδεις τεχνικές έδωσαν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να δουν στην πράξη τι σημαίνει η ένταξη της αγγλικής γλώσσας στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου.Για ένα παιδί προσχολικής ηλικίας, η γλώσσα δεν ξεκινά απαραίτητα από έναν πίνακα ή ένα βιβλίο ασκήσεων. Μπορεί να ξεκινήσει από μια ιστορία, ένα τραγούδι, μια κίνηση, ένα παιχνίδι ρόλων ή μια εικόνα. Αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο που επιχειρεί να υπηρετήσει το ΕΑΝ: η γλώσσα να γίνεται εργαλείο επικοινωνίας και δημιουργίας και όχι απλώς αντικείμενο απομνημόνευσης.Η αποτίμηση ενός τέτοιου προγράμματος χρειάζεται ερευνητικά δεδομένα. Ήδη από τα πρώτα στάδια εφαρμογής έχουν δημοσιευθεί μελέτες, που εξέτασαν τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονέων για την εισαγωγή των Αγγλικών στα ελληνικά νηπιαγωγεία.Παράλληλα, νεότερη έρευνα σε ελληνικό περιβάλλον προσχολικής εκπαίδευσης, με πρόγραμμα που ακολουθεί τις αρχές του CLIL (Content and Language Intergrated Learning) και εφαρμόστηκε σε 40 παιδιά, κατέγραψε βελτιώσεις σε πλευρές της προφορικής επικοινωνίας, της χρήσης λεξιλογίου, της αλληλεπίδρασης και της συμμετοχής. Πρόκειται, ωστόσο, για συγκεκριμένη ερευνητική περίπτωση και όχι για συνολική αξιολόγηση όλων των ελληνικών νηπιαγωγείων, επομένως τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν αυτομάτως στο σύνολο της χώρας. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική. Η πρώιμη επαφή με μια ξένη γλώσσα έχει ισχυρή παιδαγωγική βάση, όμως η ποιότητα της εφαρμογής, η κατάλληλη επιμόρφωση, η συχνότητα της έκθεσης, το μαθησιακό περιβάλλον και η παιδαγωγική καταλληλότητα παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες.Η συζήτηση για την πρώιμη γλωσσική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει τα πλεονεκτήματα της πρώιμης επαφής των παιδιών με γλώσσες, καθώς σε μικρή ηλικία η γλωσσική μάθηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσα από φυσική αλληλεπίδραση, τραγούδια, παιχνίδι και ακρόαση. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή πολιτική για την προσχολική εκπαίδευση συνδέει τη γλωσσική ανάπτυξη με την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη συμπερίληψη και την πολυγλωσσική συνείδηση. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό εγχείρημα παρουσιάζει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: δεν περιορίστηκε στην απλή προσθήκη μιας ξένης γλώσσας στο πρόγραμμα. Επιχείρησε να συνδυάσει την πρώιμη γλωσσική εκπαίδευση με επιμόρφωση, ειδικά εκπαιδευτικά σενάρια και συστηματική συνεργασία εκπαιδευτικών.Επισημαίνεται, ότι το ΕΑΝ έχει ήδη παρουσιαστεί σε διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ενώ εντός του 2026 διοργανώθηκε διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη με αντικείμενο την εφαρμογή του ΕΑΝ στην πράξη και τις μεταμορφώσεις, που επέφερε στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της προσχολικής ηλικίας. Σε κάθε περίπτωση, ευρύτερο ευρωπαϊκό ζητούμενο για τη γλωσσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία παραμένει η πρώιμη έκθεση στη γλώσσα να μην είναι αυτοσκοπός, αλλά να εντάσσεται σε ένα ποιοτικό, συμπεριληπτικό και αναπτυξιακά κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον.