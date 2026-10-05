Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Δύο συλλήψεις στην Τήνο για καλλιέργεια κάνναβης
Δύο συλλήψεις στην Τήνο για καλλιέργεια κάνναβης
Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 15.470 ευρώ
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα δύο ημεδαποί, ηλικίας 54 και 61 ετών, που συνελήφθησαν στην Τήνο για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε αγροτεμάχιο εντοπίστηκε καλλιέργεια κάνναβης κρυμμένη μέσα σε πυκνή βλάστηση, ενώ σε έρευνες σε χώρους και κατοικίες που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν οκτώ δενδρύλλια, 75 κλώνοι σε φάση ξήρανσης και ειδικά διαμορφωμένος χώρος εσωτερικής καλλιέργειας.
Κατασχέθηκαν επίσης 3,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τρεις θρυμματιστές, καλλιεργητικός εξοπλισμός και το χρηματικό ποσό των 15.470 ευρώ.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε αγροτεμάχιο εντοπίστηκε καλλιέργεια κάνναβης κρυμμένη μέσα σε πυκνή βλάστηση, ενώ σε έρευνες σε χώρους και κατοικίες που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν οκτώ δενδρύλλια, 75 κλώνοι σε φάση ξήρανσης και ειδικά διαμορφωμένος χώρος εσωτερικής καλλιέργειας.
Κατασχέθηκαν επίσης 3,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τρεις θρυμματιστές, καλλιεργητικός εξοπλισμός και το χρηματικό ποσό των 15.470 ευρώ.
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