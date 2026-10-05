Δύο συλλήψεις στην Τήνο για καλλιέργεια κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
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Δύο συλλήψεις στην Τήνο για καλλιέργεια κάνναβης

Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 15.470 ευρώ

Δύο συλλήψεις στην Τήνο για καλλιέργεια κάνναβης
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα δύο ημεδαποί, ηλικίας 54 και 61 ετών, που συνελήφθησαν στην Τήνο για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε αγροτεμάχιο εντοπίστηκε καλλιέργεια κάνναβης κρυμμένη μέσα σε πυκνή βλάστηση, ενώ σε έρευνες σε χώρους και κατοικίες που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν οκτώ δενδρύλλια, 75 κλώνοι σε φάση ξήρανσης και ειδικά διαμορφωμένος χώρος εσωτερικής καλλιέργειας.

Κατασχέθηκαν επίσης 3,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τρεις θρυμματιστές, καλλιεργητικός εξοπλισμός και το χρηματικό ποσό των 15.470 ευρώ.
Δύο συλλήψεις στην Τήνο για καλλιέργεια κάνναβης

Δύο συλλήψεις στην Τήνο για καλλιέργεια κάνναβης

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Δύο συλλήψεις στην Τήνο για καλλιέργεια κάνναβης


Δύο συλλήψεις στην Τήνο για καλλιέργεια κάνναβης

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