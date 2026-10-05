Kλιμάκιο του ΕΛΓΑ στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα συνεργεία που βρίσκονται στο πεδίο θα οριοθετήσουν τις περιοχές, ενώ οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ έχουν ανοίξει τις αναγγελίες ζημιάς, προκειμένου οι παραγωγοί να υποβάλουν δηλώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν