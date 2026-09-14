Καρέ καρέ η στιγμή που οι τρεις ληστές εισβάλλουν με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Καρέ καρέ η στιγμή που οι τρεις ληστές εισβάλλουν με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Στο βίντεο φαίνονται τρεις κουκουλοφόροι να αρπάζουν χρήματα από το πρατήριο υγρών καυσίμων, ενώ παράλληλα προκαλούν υλικές ζημιές και φθορές
Βίντεο από τη στιγμή που οι ληστές εισβάλλουν με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/9), προκειμένου να αρπάξουν τις εισπράξεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει το thestival.gr, ένα σκούρο αυτοκίνητο σταματάει έξω από το βενζινάδικο και κατεβαίνουν τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι αφού πρώτα απείλησαν και χτύπησαν τον υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων στο χέρι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί, «μπούκαραν» στο κατάστημα με λοστό και τσεκούρι και άρπαξαν χρήματα από το ταμείο. Παράλληλα, προκάλεσαν υλικές ζημιές και φθορές.
Οι δράστες πήραν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με το αυτοκίνητο.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει το thestival.gr, ένα σκούρο αυτοκίνητο σταματάει έξω από το βενζινάδικο και κατεβαίνουν τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι αφού πρώτα απείλησαν και χτύπησαν τον υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων στο χέρι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί, «μπούκαραν» στο κατάστημα με λοστό και τσεκούρι και άρπαξαν χρήματα από το ταμείο. Παράλληλα, προκάλεσαν υλικές ζημιές και φθορές.
Οι δράστες πήραν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με το αυτοκίνητο.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα