Καρέ καρέ η στιγμή που οι τρεις ληστές εισβάλλουν με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ληστεία Βενζινάδικο Θεσσαλονίκη Σταυρούπολη Υπάλληλος όπλα ληστές

Καρέ καρέ η στιγμή που οι τρεις ληστές εισβάλλουν με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο

Στο βίντεο φαίνονται τρεις κουκουλοφόροι να αρπάζουν χρήματα από το πρατήριο υγρών καυσίμων, ενώ παράλληλα προκαλούν υλικές ζημιές και φθορές

Καρέ καρέ η στιγμή που οι τρεις ληστές εισβάλλουν με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
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Βίντεο από τη στιγμή που οι ληστές εισβάλλουν με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/9), προκειμένου να αρπάξουν τις εισπράξεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει το thestival.gr,  ένα σκούρο αυτοκίνητο σταματάει έξω από το βενζινάδικο και κατεβαίνουν τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι αφού πρώτα απείλησαν και χτύπησαν τον υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων στο χέρι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί,  «μπούκαραν» στο κατάστημα με λοστό και τσεκούρι και άρπαξαν χρήματα από το ταμείο. Παράλληλα, προκάλεσαν υλικές ζημιές και φθορές.



Οι δράστες πήραν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με το αυτοκίνητο.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.
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