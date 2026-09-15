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Επιχείρηση του Λιμενικού για 68 μετανάστες που εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων
Επιχείρηση του Λιμενικού για 68 μετανάστες που εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων
Ο εντοπισμός έγινε από αεροσκάφος της Frontex
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν περίπου 68 μετανάστες επιβαίνοντες σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.
Ο εντοπισμός έγινε από αεροσκάφος της Frontex, ενώ στη συνέχεια σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην περισυλλογή τους.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.
Ο εντοπισμός έγινε από αεροσκάφος της Frontex, ενώ στη συνέχεια σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην περισυλλογή τους.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.
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