Πού καταλήγουν τα κλεμμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα;
ΕΛΛΑΔΑ

Πού καταλήγουν τα κλεμμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα;

Διαλυτήρια, πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας, πωλήσεις σε ανυποψίαστους αγοραστές αλλά και χρήση σε κυκλώματα διακίνησης. Οι υποθέσεις που αποκάλυψαν μέσα στο 2026 οι ελληνικές Αρχές δείχνουν τι μπορεί να συμβεί σε ένα αυτοκίνητο λίγες ώρες μετά την κλοπή του.

Πού καταλήγουν τα κλεμμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα;
UPD:
Ένα αυτοκίνητο εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά από έναν δρόμο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης ενημερώνει την Αστυνομία, δηλώνει την κλοπή και περιμένει. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι άλλο: πού πηγαίνει το όχημα μετά;

Οι τελευταίες έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας δείχνουν ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Ανάλογα με το κύκλωμα που βρίσκεται πίσω από την κλοπή, ένα αυτοκίνητο μπορεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να οδηγηθεί σε παράνομο διαλυτήριο και να γίνει ανταλλακτικά, να αλλάξει «ταυτότητα» και να ξαναβγεί προς πώληση ως φαινομενικά νόμιμο μεταχειρισμένο ή ακόμη να χρησιμοποιηθεί από άλλα εγκληματικά δίκτυα.


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