Πού καταλήγουν τα κλεμμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα;

Ένα αυτοκίνητο εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά από έναν δρόμο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης ενημερώνει την Αστυνομία, δηλώνει την κλοπή και περιμένει. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι άλλο:Οι τελευταίες έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας δείχνουν ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Ανάλογα με το κύκλωμα που βρίσκεται πίσω από την κλοπή, ένα αυτοκίνητο μπορεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να οδηγηθεί σε παράνομο διαλυτήριο και να γίνει ανταλλακτικά, να αλλάξει «ταυτότητα» και να ξαναβγεί προς πώληση ως φαινομενικά νόμιμο μεταχειρισμένο ή ακόμη να χρησιμοποιηθεί από άλλα εγκληματικά δίκτυα.