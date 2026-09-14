Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Πού καταλήγουν τα κλεμμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα;
Πού καταλήγουν τα κλεμμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα;
Διαλυτήρια, πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας, πωλήσεις σε ανυποψίαστους αγοραστές αλλά και χρήση σε κυκλώματα διακίνησης. Οι υποθέσεις που αποκάλυψαν μέσα στο 2026 οι ελληνικές Αρχές δείχνουν τι μπορεί να συμβεί σε ένα αυτοκίνητο λίγες ώρες μετά την κλοπή του.
UPD:
Ένα αυτοκίνητο εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά από έναν δρόμο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης ενημερώνει την Αστυνομία, δηλώνει την κλοπή και περιμένει. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι άλλο: πού πηγαίνει το όχημα μετά;
Οι τελευταίες έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας δείχνουν ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Ανάλογα με το κύκλωμα που βρίσκεται πίσω από την κλοπή, ένα αυτοκίνητο μπορεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να οδηγηθεί σε παράνομο διαλυτήριο και να γίνει ανταλλακτικά, να αλλάξει «ταυτότητα» και να ξαναβγεί προς πώληση ως φαινομενικά νόμιμο μεταχειρισμένο ή ακόμη να χρησιμοποιηθεί από άλλα εγκληματικά δίκτυα.
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Οι τελευταίες έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας δείχνουν ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Ανάλογα με το κύκλωμα που βρίσκεται πίσω από την κλοπή, ένα αυτοκίνητο μπορεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να οδηγηθεί σε παράνομο διαλυτήριο και να γίνει ανταλλακτικά, να αλλάξει «ταυτότητα» και να ξαναβγεί προς πώληση ως φαινομενικά νόμιμο μεταχειρισμένο ή ακόμη να χρησιμοποιηθεί από άλλα εγκληματικά δίκτυα.
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
UPD:
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