Επίθεση με χειροβομβίδα που δεν εξερράγη σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, η επιχείρηση είχε γίνει στόχος και τον Σεπτέμβριο
ΕΛΛΑΔΑ
Χειροβομβίδα Καφετέρια Άγιος Παντελεήμονας

Επίθεση με χειροβομβίδα που δεν εξερράγη σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, η επιχείρηση είχε γίνει στόχος και τον Σεπτέμβριο

Κανονικά η κυκλοφορία στην περιοχή - Στις 8 Σεπτεμβρίου η προηγούμενη επίθεση στην ίδια καφετέρια

Επίθεση με χειροβομβίδα που δεν εξερράγη σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, η επιχείρηση είχε γίνει στόχος και τον Σεπτέμβριο
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Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξερράγη, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 04:25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη.

Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ.



Σημειώνεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη καφετέρια είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται πλέον κανονικά καθώς νωρίτερα είχε διακοπεί στην οδό Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ηπείρου έως το ύψος της οδού Χεϋδεν.

Την διερεύνηση της υπόθεσης την ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
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