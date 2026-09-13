Εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο από τη μεγάλη γιορτή της «Αρμάτας» στις Σπέτσες, μιας ναυμαχίας που έγραψε ιστορία το 1822

Κάθε Σεπτέμβριο το νησί της Μπουμπουλίνας ξαναζεί τη μεγάλη Ναυμαχία των Σπετσών - Η «Αρμάτα» κορυφώνεται με την εντυπωσιακή αναπαράσταση και την πυρπόληση ομοιώματος του οθωμανικού πλοίου





Η γιορτή έχει ένα όνομα που έχει πλέον ταυτιστεί με το νησί: «Αρμάτα».









Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια γιορτή των Σπετσών, με εκδηλώσεις που διαρκούν ημέρες και κορυφώνονται παραδοσιακά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.



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8 Σεπτεμβρίου 1822: Η θάλασσα των Σπετσών γίνεται πεδίο μάχης Η Ελληνική Επανάσταση βρισκόταν σε μία από τις κρισιμότερες περιόδους της.



Ο οθωμανικός στόλος επιχείρησε να κινηθεί προς το Ναύπλιο, με στόχο να ενισχύσει και να ανεφοδιάσει τους πολιορκημένους Τούρκους. Απέναντί του βρέθηκαν οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις, με πλοία από τις Σπέτσες, την Ύδρα και τα Ψαρά και με τον Ανδρέα Μιαούλη να έχει κεντρικό ρόλο στη διοίκηση του ελληνικού στόλου.



Η σύγκρουση υπήρξε σκληρή.



Κάθε Σεπτέμβριο το νησί των καπεταναίων και της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας γυρίζει περισσότερο από δύο αιώνες πίσω, στη μεγάλη Ναυμαχία των Σπετσών της 8ης Σεπτεμβρίου 1822.Η γιορτή έχει ένα όνομα που έχει πλέον ταυτιστεί με το νησί: «Αρμάτα».Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια γιορτή των Σπετσών, με εκδηλώσεις που διαρκούν ημέρες και κορυφώνονται παραδοσιακά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.Διαβάστε το πρόγραμμα, εδώ Φέτος, η μεγάλη αναπαράσταση έλαβε χώρα χθες Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο Παλαιό Λιμάνι, με πυροτεχνήματα και τη θεαματική καύση ομοιώματος οθωμανικού πλοίου.Η Ελληνική Επανάσταση βρισκόταν σε μία από τις κρισιμότερες περιόδους της.Ο οθωμανικός στόλος επιχείρησε να κινηθεί προς το Ναύπλιο, με στόχο να ενισχύσει και να ανεφοδιάσει τους πολιορκημένους Τούρκους. Απέναντί του βρέθηκαν οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις, με πλοία από τις Σπέτσες, την Ύδρα και τα Ψαρά και με τον Ανδρέα Μιαούλη να έχει κεντρικό ρόλο στη διοίκηση του ελληνικού στόλου.Η σύγκρουση υπήρξε σκληρή.

Και τότε εμφανίστηκε ένας άνθρωπος του οποίου το όνομα έμελλε να συνδεθεί για πάντα με τη μεγάλη αυτή ημέρα των Σπετσών.



Ο Κοσμάς Μπαρμπάτσης.



Ο Σπετσιώτης πυρπολητής όρμησε με το πυρπολικό του προς το κέντρο της οθωμανικής παράταξης, όπου βρισκόταν η ναυαρχίδα. Η επιθετική κίνησή του προκάλεσε αναστάτωση και συνέβαλε στην υποχώρηση του οθωμανικού στόλου. Η επιχείρηση ανεφοδιασμού του Ναυπλίου ματαιώθηκε και η ναυμαχία πέρασε στην ιστορία ως μία από τις σημαντικές ναυτικές επιτυχίες της Επανάστασης.



Η φωτιά έγινε το σύμβολο της Αρμάτας



Αυτό ακριβώς το ιστορικό γεγονός αναβιώνει η «Αρμάτα».



Ένα ομοίωμα οθωμανικού πλοίου στήνεται στη θάλασσα και η αναπαράσταση κορυφώνεται μέσα σε φωτιές και πυροτεχνήματα.



Το θέαμα είναι εντυπωσιακό, αλλά πίσω από αυτό βρίσκεται η ιστορική μνήμη ενός νησιού που είχε διαθέσει πλοία, περιουσίες και ανθρώπους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας.



Η επίσημη ιστορία του Δήμου Σπετσών συνδέει τη νίκη και με την Παναγία την Αρμάτα. Οι Σπετσιώτες απέδωσαν, σύμφωνα με την παράδοση, τη νίκη και στη βοήθεια της Παναγίας και έκτισαν το ομώνυμο εκκλησάκι, αφού η ναυμαχία συνέπεσε με το Γενέσιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου.



Και πάνω από τις Σπέτσες δεσπόζει πάντα η Μπουμπουλίνα.



Η Μπουμπουλίνα αποτελεί μέχρι σήμερα το ισχυρότερο ίσως ιστορικό σύμβολο του νησιού. Το σπίτι της στις Σπέτσες λειτουργεί ως μουσείο και διατηρεί ζωντανή τη μνήμη μιας γυναίκας που πέρασε από τη ναυτική ιστορία στον εθνικό μύθο.