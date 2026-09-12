Προβλήματα στην κυκλοφορία στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος
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Προβλήματα στην κυκλοφορία στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

Το πρόβλημα καταγράφεται στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ

Προβλήματα στην κυκλοφορία στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ, στην περιοχή του Περιστερίου.

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