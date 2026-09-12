Τη Δευτέρα απολογείται ο 41χρονος που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 9χρονο κοριτσάκι στον Αλμυρό Βόλου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, στον Αλμυρό - Το κορίτσι φέρεται να ανέφερε στον πατέρα του ότι ο κατηγορούμενος το θώπευσε, ενώ είχε μείνει μόνο μαζί του