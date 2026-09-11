Βόλος: Συνελήφθη ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης, η καταγγελία που αποκάλυψε τον εφιάλτη
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Βόλος: Συνελήφθη ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης, η καταγγελία που αποκάλυψε τον εφιάλτη

Η μικρή εξομολογήθηκε στην οικογένειά της όσα φέρεται να είχε βιώσει, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Βόλος: Συνελήφθη ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης, η καταγγελία που αποκάλυψε τον εφιάλτη
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Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης ερευνά η Αστυνομία στον Βόλο, μετά την καταγγελία που έκανε ένα κοριτσάκι μόλις 9 ετών στους γονείς του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν η μικρή εξομολογήθηκε στην οικογένειά της όσα φέρεται να είχε βιώσει, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Ο πατέρας της μετέφερε αρχικά το παιδί σε περιφερειακό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», όπου οι γιατροί ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αμέσως ειδοποιήθηκαν η Εισαγγελία Βόλου και η Αστυνομία, προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση της καταγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ατόμου που φέρεται να υποδείχθηκε ως ύποπτο για την υπόθεση, ενώ συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι λεπτομέρειες της καταγγελίας παραμένουν υπό διερεύνηση, με την Αστυνομία να εξετάζει κάθε πτυχή της υπόθεσης και να λαμβάνει καταθέσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η 9χρονη παρέμεινε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου παρακολουθήθηκε από ειδικούς, μεταξύ άλλων και από ψυχολόγο, με στόχο την ψυχολογική της υποστήριξη μετά την τραυματική εμπειρία που φέρεται να αντιμετώπισε.

Πηγή: taxydromos
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