Γιώργος Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας ότι είχε διακομιστεί υπό άκρα μυστικότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Αιμίλιος Βουγιουκλάκης Ασκληπιείο Βούλας Γιώργος Μαζωνάκης

Γιώργος Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας ότι είχε διακομιστεί υπό άκρα μυστικότητα

«Από όλα τα επίσημα στοιχεία και την σχετική λογοδοσία δεν επιβεβαιώνεται κάποια "αιφνίδια και υπό άκρα μυστικότητα" επείγουσα προσέλευση του δημοφιλούς τραγουδιστή στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, τους τελευταίους μήνες», έγραψε

Γιώργος Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας ότι είχε διακομιστεί υπό άκρα μυστικότητα
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Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ασκληπιείου Βούλας» διέψευσε, με γνώμονα όπως εξήγησε την ανάγκη προστασίας της μνήμης του εκλιπόντος Γιώργου Μαζωνάκη, με ανάρτηση στο Facebook οποιαδήποτε  «αιφνίδια και υπό άκρα μυστικότητα» επείγουσα προσέλευση του δημοφιλούς τραγουδιστή στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, τους τελευταίους μήνες, με αναφερόμενο καρδιακό ή αναπνευστικό πρόβλημα.

Δείτε την ανάρτηση:

Γιώργος Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας ότι είχε διακομιστεί υπό άκρα μυστικότητα
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