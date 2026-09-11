Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Βάρη: Συνελήφθη 19χρονος που έκανε σούζες με μηχανή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, δείτε βίντεο
Βάρη: Συνελήφθη 19χρονος που έκανε σούζες με μηχανή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση
Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στη Βάρη ένας 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς με τη μοτοσικλέτα του στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου.
Ο νεαρός οδηγός έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, την ώρα που κινούνταν στο ύψος της Βάρης και πραγματοποιούσε επανειλημμένα «σούζες», θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς και χρήστες του δρόμου.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.
Παράλληλα, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε κατασχέθηκε. Ο 19χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Ο νεαρός οδηγός έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, την ώρα που κινούνταν στο ύψος της Βάρης και πραγματοποιούσε επανειλημμένα «σούζες», θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς και χρήστες του δρόμου.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.
Παράλληλα, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε κατασχέθηκε. Ο 19χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
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