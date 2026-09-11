Βάρη: Συνελήφθη 19χρονος που έκανε σούζες με μηχανή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βάρη Μηχανή Μοτοσικλέτα Σούζα

Βάρη: Συνελήφθη 19χρονος που έκανε σούζες με μηχανή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, δείτε βίντεο

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Βάρη: Συνελήφθη 19χρονος που έκανε σούζες με μηχανή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, δείτε βίντεο
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Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στη Βάρη ένας 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς με τη μοτοσικλέτα του στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου.

Ο νεαρός οδηγός έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, την ώρα που κινούνταν στο ύψος της Βάρης και πραγματοποιούσε επανειλημμένα «σούζες», θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς και χρήστες του δρόμου.


Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Παράλληλα, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε κατασχέθηκε. Ο 19χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Από την Ο.Ε.Π.Τ.Α συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας για επικίνδυνους ελιγμούς στη Λ. Αθηνών - Σουνίου
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