Το μεγάλο cash out των Ελλήνων εφοπλιστών – 316 πλοία στο σφυρί

Τσάκος, Φράγκου, Λασκαρίδης Λεντούδης, Πιστιόλης, Πατίτσας, Προκοπίου και άλλοι μεγάλοι όμιλοι εκμεταλλεύονται το ράλι των αξιών – Οι πέντε μεγαλύτεροι Έλληνες πωλητές tankers είχαν ήδη συναλλαγές $1,61 δισ. και το χρήμα επιστρέφει σε νεότερα πλοία και νεότευκτα