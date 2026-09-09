Βγήκε από το χειρουργείο η 21χρονη τραυματίας από το τροχαίο με τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη
Βγήκε από το χειρουργείο η 21χρονη τραυματίας από το τροχαίο με τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη
Η 21χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου 3,5 ωρών – Εξιτήριο για την 50χρονη και την 17χρονη, ενώ συνεχίζει να νοσηλεύεται η 62χρονη
Εξήλθε από το χειρουργείο η 21χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και πλέον νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική, υπό ιατρική παρακολούθηση.
Η χειρουργική επέμβαση της 21χρονης διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, με τη νεαρή γυναίκα να παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από τους θεράποντες ιατρούς. Η 21χρονη ήταν η σοβαρότερα τραυματισμένη από τις τέσσερις γυναίκες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά το τροχαίο.
Την ίδια ώρα στη Χειρουργική Κλινική του Παπαγεωργίου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη, η οποία είχε επίσης τραυματιστεί στο τροχαίο. Η κατάστασή της δεν χαρακτηρίζεται σοβαρή και παραμένει στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση.
Αντίθετα, εξιτήριο έλαβαν το απόγευμα η 50χρονη και η 17χρονη, οι οποίες είχαν επίσης τραυματιστεί στο τροχαίο. Αφού υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβαν τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών για τη φάση της ανάρρωσής τους, αποχώρησαν από το νοσοκομείο.
Θυμίζουμε πως το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ της γραμμής 28 συγκρούστηκε με λεωφορείο των ΚΤΕΛ και στη συνέχεια κατέληξε πάνω στη στάση «Καν-Καν», στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες.
Η 21χρονη και η 62χρονη βρίσκονταν στη στάση τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ η 50χρονη και η 17χρονη επέβαιναν στο λεωφορείο.
Η χειρουργική επέμβαση της 21χρονης διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, με τη νεαρή γυναίκα να παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από τους θεράποντες ιατρούς. Η 21χρονη ήταν η σοβαρότερα τραυματισμένη από τις τέσσερις γυναίκες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά το τροχαίο.
Την ίδια ώρα στη Χειρουργική Κλινική του Παπαγεωργίου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη, η οποία είχε επίσης τραυματιστεί στο τροχαίο. Η κατάστασή της δεν χαρακτηρίζεται σοβαρή και παραμένει στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση.
Αντίθετα, εξιτήριο έλαβαν το απόγευμα η 50χρονη και η 17χρονη, οι οποίες είχαν επίσης τραυματιστεί στο τροχαίο. Αφού υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβαν τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών για τη φάση της ανάρρωσής τους, αποχώρησαν από το νοσοκομείο.
Θυμίζουμε πως το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ της γραμμής 28 συγκρούστηκε με λεωφορείο των ΚΤΕΛ και στη συνέχεια κατέληξε πάνω στη στάση «Καν-Καν», στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες.
Η 21χρονη και η 62χρονη βρίσκονταν στη στάση τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ η 50χρονη και η 17χρονη επέβαιναν στο λεωφορείο.
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