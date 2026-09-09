Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, τέσσερις τραυματίες, δείτε βίντεο

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Οι τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν μεταφερθεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρότερα έχει τραυματιστεί μίαη οποία φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα λεκάνης, ενώ μία 21χρονη έχει υποστεί κάταγμα κάτω άκρων. Ελαφρά έχουν τραυματιστεί μία 17χρονη και μια 50χρονη. Σε όλες παρέχεται η απαραίτητη ιατρό νοσηλευτική φροντίδα και υποβάλλονται σε απεικονιστικές εξετάσεις.