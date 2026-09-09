Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, τέσσερις τραυματίες, δείτε βίντεο
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, τέσσερις τραυματίες, δείτε βίντεο
Αστικό συγκρούστηκε με λεωφορείο με αποτέλεσμα το πρώτο όχημα να βγει από την πορεία του και πέσει σε στάση όπου περίμενε κόσμος - Οι τραυματίες φέρεται να έχουν υποστεί κατάγματα
Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένα από τα οχήματα κατέληξε πάνω σε στάση όπου βρίσκονταν πολίτες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ένα αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο.
Από τη σύγκρουση το δεύτερο λεωφορείο (αυτό που έπεσε πάνω στο προπορευόμενο) βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε στη στάση, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος.
Από το ατύχημα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τέσσερις τραυματίες, ενώ στο σημείο χρειάστηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ένα αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο.
Από τη σύγκρουση το δεύτερο λεωφορείο (αυτό που έπεσε πάνω στο προπορευόμενο) βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε στη στάση, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος.
Από το ατύχημα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τέσσερις τραυματίες, ενώ στο σημείο χρειάστηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου.
Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Οι τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν μεταφερθεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρότερα έχει τραυματιστεί μία 62χρονη γυναίκα, η οποία φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα λεκάνης, ενώ μία 21χρονη έχει υποστεί κάταγμα κάτω άκρων. Ελαφρά έχουν τραυματιστεί μία 17χρονη και μια 50χρονη. Σε όλες παρέχεται η απαραίτητη ιατρό νοσηλευτική φροντίδα και υποβάλλονται σε απεικονιστικές εξετάσεις.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρότερα έχει τραυματιστεί μία 62χρονη γυναίκα, η οποία φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα λεκάνης, ενώ μία 21χρονη έχει υποστεί κάταγμα κάτω άκρων. Ελαφρά έχουν τραυματιστεί μία 17χρονη και μια 50χρονη. Σε όλες παρέχεται η απαραίτητη ιατρό νοσηλευτική φροντίδα και υποβάλλονται σε απεικονιστικές εξετάσεις.
Δείτε βίντεο:
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