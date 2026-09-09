Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί σε εγχείρηση η 21χρονη που περίμενε στη στάση όταν έπεσε πάνω το λεωφορείο
Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί σε εγχείρηση η 21χρονη που περίμενε στη στάση όταν έπεσε πάνω το λεωφορείο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, η 21χρονη είναι η πιο σοβαρά τραυματισμένη από τις τέσσερις γυναίκες, χωρίς όμως να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή της
Σοβαρά τραυματισμένη είναι η 21χρονη γυναίκα η οποία βρισκόταν στη στάση του λεωφορείου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ξαφνικά είδε το βαρύ όχημα να κατευθύνεται κατά πάνω της. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (09/09) όταν λεωφορείο χτύπησε από πίσω αστικό λεωφορείο το οποίο προπορευόταν. Από την σύγκρουση, το λεωφορείο το οποίο έπεσε στο προπορευόμενο, έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου όπου περίμενε αρκετός κόσμος.
Τέσσερις γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην στάση τραυματίστηκαν. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.
Οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, η 21χρονη είναι η πιο σοβαρά τραυματισμένη από τις τέσσερις γυναίκες, χωρίς όμως να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή της, αιμοδυναμικά θεωρείται σταθερή ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς οι απεικονιστικές εξετάσεις τις οποίες έκανε έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι.
Ειδική ομάδα, αποτελούμενη από χειρούργους ορθοπαιδικούς, αγγειοχειρουργούς και πλαστικούς χειρουργούς αναμένεται να αναλάβει την χειρουργική επέμβαση της νεαρής γυναίκας.
Επίσης, η 21χρονη φέρει τραύματα τόσο στο κεφάλι όσο και τη λεκάνη αλλά δεν απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπισή τους.
Τέσσερις γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην στάση τραυματίστηκαν. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.
Οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, η 21χρονη είναι η πιο σοβαρά τραυματισμένη από τις τέσσερις γυναίκες, χωρίς όμως να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή της, αιμοδυναμικά θεωρείται σταθερή ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς οι απεικονιστικές εξετάσεις τις οποίες έκανε έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι.
Ειδική ομάδα, αποτελούμενη από χειρούργους ορθοπαιδικούς, αγγειοχειρουργούς και πλαστικούς χειρουργούς αναμένεται να αναλάβει την χειρουργική επέμβαση της νεαρής γυναίκας.
Επίσης, η 21χρονη φέρει τραύματα τόσο στο κεφάλι όσο και τη λεκάνη αλλά δεν απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπισή τους.
Οι άλλες τρεις γυναίκες οι οποίες τραυματίστηκαν από την σύγκρουση του λεωφορείου στην στάση, ηλικίας 17, 50 και 62 ετών, φέρουν μικροτραύματα τα οποία όμως δεν χρήζουν χειρουργείου. Ωστόσο, θα παραμείνουν νοσηλευόμενες στην χειρουργική κλινική για παρακολούθηση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την σύγκρουση, η 21χρονη και η 62χρονη βρισκόντουσαν στην στάση περιμένοντας να ανεβούν σε λεωφορείο ενώ η 50χρονη και η 17χρονη ήταν επιβάτες εντός αυτού.
Δείτε βίντεο:
Ο ΟΑΣΘ εξέδωσε ανακοίνωση για το τροχαίο ατύχημα με την σύγκρουση λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόσκρουση ενός εκ των δύο σε στάση και των τραυματισμό τεσσάρων γυναικών.
Η ανακοίνωση αναφέρει: Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.55 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του Οργανισμού (μοντέλο του 2024) της γραμμής 28, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συμπολιτών μας.
Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης «Καν – Καν». Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΘ κατέληξε στη στάση.
Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.
Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της.
Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την σύγκρουση, η 21χρονη και η 62χρονη βρισκόντουσαν στην στάση περιμένοντας να ανεβούν σε λεωφορείο ενώ η 50χρονη και η 17χρονη ήταν επιβάτες εντός αυτού.
Δείτε βίντεο:
Ο ΟΑΣΘ εξέδωσε ανακοίνωση για το τροχαίο ατύχημα με την σύγκρουση λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόσκρουση ενός εκ των δύο σε στάση και των τραυματισμό τεσσάρων γυναικών.
Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ
Η ανακοίνωση αναφέρει: Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.55 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του Οργανισμού (μοντέλο του 2024) της γραμμής 28, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συμπολιτών μας.
Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης «Καν – Καν». Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΘ κατέληξε στη στάση.
Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.
Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της.
Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ.
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