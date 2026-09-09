Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί σε εγχείρηση η 21χρονη που περίμενε στη στάση όταν έπεσε πάνω το λεωφορείο



Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Οι άλλες τρεις γυναίκες οι οποίες τραυματίστηκαν από την σύγκρουση του λεωφορείου στην στάση,φέρουν μικροτραύματα τα οποία όμως δεν χρήζουν χειρουργείου. Ωστόσο, θα παραμείνουν νοσηλευόμενες στην χειρουργική κλινική για παρακολούθηση.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την σύγκρουση, η 21χρονη και η 62χρονη βρισκόντουσαν στην στάση περιμένοντας να ανεβούν σε λεωφορείο ενώ η 50χρονη και η 17χρονη ήταν επιβάτες εντός αυτού.Ο ΟΑΣΘ εξέδωσε ανακοίνωση για το τροχαίο ατύχημα με την σύγκρουση λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόσκρουση ενός εκ των δύο σε στάση και των τραυματισμό τεσσάρων γυναικών.Η ανακοίνωση αναφέρει: Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.55 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του Οργανισμού (μοντέλο του 2024) της γραμμής 28, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συμπολιτών μας.Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης «Καν – Καν». Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΘ κατέληξε στη στάση.Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της.Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ.