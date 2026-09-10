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Θεσσαλονίκη: Καντίνα έκλεβε ρεύμα από παροχή του Δήμου Παύλου Μελά
Θεσσαλονίκη: Καντίνα έκλεβε ρεύμα από παροχή του Δήμου Παύλου Μελά
Συνελήφθη ο 55χρονος προσωρινά υπεύθυνος και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή
Ρεύμα από παροχή του Δήμου Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να έκλεβε καντίνα που λειτουργούσε στην περιοχή.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει σύνδεση καλωδίου με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Υπό αυτές τις συνθήκες, συνελήφθη ο 55χρονος προσωρινά υπεύθυνος της καντίνας και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει σύνδεση καλωδίου με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Υπό αυτές τις συνθήκες, συνελήφθη ο 55χρονος προσωρινά υπεύθυνος της καντίνας και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.
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