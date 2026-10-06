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Συνελήφθη 37χρονη Αμερικανίδα να φωτογραφίζει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα
Συνελήφθη 37χρονη Αμερικανίδα να φωτογραφίζει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα
Αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα, καθώς από την έρευνα των αρχών αποκλείστηκε το ενδεχόμενο κατασκοπείας
Στη σύλληψη μιας 37χρονης υπηκόου ΗΠΑ προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, όταν εντοπίστηκε να βγάζει φωτογραφίες σε περιοχή κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπόθεση κατασκοπείας φαίνεται πως απομακρύνεται.
Η 37χρονη εργάζεται ως επαγγελματίας φωτογράφος, ενώ από τον πρώτο έλεγχο που διενεργήθηκε στο φωτογραφικό υλικό που είχε στην κατοχή της, δεν προέκυψε κάτι ύποπτο ή επικίνδυνο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής προανάκρισης, η συλληφθείσα αφέθηκε ελεύθερη.
Παρόλα αυτά, η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπόθεση κατασκοπείας φαίνεται πως απομακρύνεται.
Η 37χρονη εργάζεται ως επαγγελματίας φωτογράφος, ενώ από τον πρώτο έλεγχο που διενεργήθηκε στο φωτογραφικό υλικό που είχε στην κατοχή της, δεν προέκυψε κάτι ύποπτο ή επικίνδυνο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής προανάκρισης, η συλληφθείσα αφέθηκε ελεύθερη.
Παρόλα αυτά, η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.
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