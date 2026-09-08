Κρατούμενος απέδρασε από το Εφετείο Αθηνών, αναζητείται από τις Αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
Εφετείο Απόδραση Δικαστική αστυνομία

Κρατούμενος απέδρασε από το Εφετείο Αθηνών, αναζητείται από τις Αρχές

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πώς ο 26χρονος Ρομά κατάφερε να αποδράσει από το Εφετείο

Κρατούμενος απέδρασε από το Εφετείο Αθηνών, αναζητείται από τις Αρχές
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από το Εφετείο Αθηνών το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κρατούμενος βρισκόταν υπό την ευθύνη της Δικαστικής Αστυνομίας, όταν κατάφερε να διαφύγει από το δικαστικό μέγαρο. Πρόκειται για 26χρονο Ρομά, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει από το Εφετείο.
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