Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Αετό Καρύστου
Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Αετό Καρύστου
Η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε μετά από εργασίες καθαρισμού σε οικόπεδο
Ένας άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως φερόμενος υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Αετού Καρύστου.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε μετά από εργασίες καθαρισμού σε οικόπεδο.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε μετά από εργασίες καθαρισμού σε οικόπεδο.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης.
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