Πετούσαν πέτρες σε αυτοκίνητα στον περιφερειακό του Βόλου, χτυπήθηκαν δύο οχήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Αυτοκίνητα Πέτρες

Πετούσαν πέτρες σε αυτοκίνητα στον περιφερειακό του Βόλου, χτυπήθηκαν δύο οχήματα

Η ρίψη πετρών δεν σταμάτησε ούτε με την παρουσία των αστυνομικών στην περιοχή

Πετούσαν πέτρες σε αυτοκίνητα στον περιφερειακό του Βόλου, χτυπήθηκαν δύο οχήματα
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Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό με πέτρες που εκτοξεύονταν προς διερχόμενα αυτοκίνητα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον περιφερειακό του Βόλου, κοντά στην είσοδο της πόλης και πριν από το Πανθεσσαλικό, προκαλώντας ανησυχία στους οδηγούς που κινούνταν στο σημείο.

Όπως κατήγγειλε οδηγός, άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή πετούσαν πέτρες προς τα οχήματα που περνούσαν από τον περιφερειακό. Μία από αυτές κατέληξε στο αυτοκίνητό του και χτύπησε το παρμπρίζ, προκαλώντας ζημιά.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, μετά το περιστατικό, ο οδηγός ειδοποίησε την Αστυνομία και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας.

Ωστόσο, κατά τα όσα αναφέρει στην καταγγελία του, η ρίψη πετρών δεν σταμάτησε ούτε με την παρουσία των αστυνομικών στην περιοχή.

Μάλιστα, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονταν ήδη στο σημείο, καταγράφηκε και δεύτερο περιστατικό, καθώς πέτρα χτύπησε ακόμη ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο πρώτος οδηγός προχώρησε στη συνέχεια σε σχετική ανάρτηση, προκειμένου να γνωστοποιήσει τι είχε συμβεί και να προειδοποιήσει όσους πρόκειται να κινηθούν από το συγκεκριμένο τμήμα του περιφερειακού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Το περιστατικό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για όσους κινούνται στον δρόμο, καθώς ένα αντικείμενο που χτυπά αιφνιδιαστικά όχημα εν κινήσει μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου και τροχαίο, με κίνδυνο τραυματισμού οδηγών ή επιβατών.
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