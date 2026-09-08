Πυροσβεστική: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις, ποιοι μένουν εκτός
ΕΛΛΑΔΑ
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Πυροσβεστική: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις, ποιοι μένουν εκτός

Η προκήρυξη αφορά Πλοηγούς Κυβερνήτες και Πλοηγούς Μηχανικούς, οι οποίοι θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων σε ολόκληρη τη χώρα

Πυροσβεστική: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις, ποιοι μένουν εκτός
Τέσσερις ημέρες απομένουν για την υποβολή αιτήσεων στη προκήρυξη της πυροσβεστικής, η οποία προβλέπει την πρόσληψη 26 ιδιωτών ως προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων.

Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους έως την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 23:59.

Πώς κατανέμονται οι 26 θέσεις

Το Πυροσβεστικό Σώμα κατανέμει τις προσλήψεις σε τρεις κατηγορίες:

-Πέντε θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών ως Αξιωματικών
-Πέντε θέσεις Πλοηγών Μηχανικών ως Αξιωματικών
-Δεκαέξι θέσεις Πλοηγών Μηχανικών ως χαμηλόβαθμου προσωπικού

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν περισσότερες από μία ειδικότητες. Ωστόσο, η σειρά που θα καταχωρίσουν στην αίτηση αποτελεί δεσμευτική σειρά προτίμησης και δεν αλλάζει μετά την οριστική υποβολή.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχουν Έλληνες πολίτες που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά, καθώς δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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