Πυροσβεστική: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις, ποιοι μένουν εκτός

Κάθε νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της καινούριες ανάγκες, συνήθειες και, φυσικά, μια νέα σχολική τσάντα. Στο Πλαίσιο, η φετινή Back to School συλλογή αποτυπώνει αυτή την εξέλιξη, με προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, στυλ, τεχνολογία και δημιουργικότητα.