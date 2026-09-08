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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Αετό Καρύστου Ευβοίας
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Αετό Καρύστου Ευβοίας
Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου στην Εύβοια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:40 και οριοθετήθηκε σε είκοσι λεπτά.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα κι από αέρος, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
Παράλληλα, στις 10:43, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας .
Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα κι από αέρος, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
Παράλληλα, στις 10:43, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 8, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αετός_Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας .
Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
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