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Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα, τα διέλυε και τα πουλούσε για ανταλλακτικά, δύο συλλήψεις στη Νέα Πέραμο
Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα, τα διέλυε και τα πουλούσε για ανταλλακτικά, δύο συλλήψεις στη Νέα Πέραμο
Σε συνεργείο εντοπίστηκαν τρία κλεμμένα οχήματα, εργαλεία κοπής, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και κλεμμένο δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ
Εγκληματική ομάδα που έκλεβε αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια διέλυε και έκοβε με σκοπό να πουλήσει τα μέρη τους ως ανταλλακτικά, εξάρθρωσε η Αστυνομία στη Νέα Πέραμο.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 23 και 26 ετών, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν οργανώσει τη δράση τους τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, με σκοπό τις επανειλημμένες κλοπές οχημάτων.
Τα κλεμμένα αυτοκίνητα μεταφέρονταν στη συνέχεια για διάλυση και κοπή, ώστε τα εξαρτήματά τους να πωλούνται ως ανταλλακτικά σε πολίτες.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ.
Κατά την έρευνα στο συνεργείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κλεμμένα οχήματα, τα οποία πρόκειται να επιστραφούν στους νόμιμους κατόχους τους.
Στον ίδιο χώρο οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης επαγγελματικά εργαλεία κοπής και διάλυσης οχημάτων, πλήθος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας, ένα κλεμμένο δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ και μία κυνηγετική καραμπίνα.
Για την αποδόμηση της εγκληματικής ομάδας πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της 5-9-2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Περάμου, κατά την οποία συνελήφθησαν, -2- ημεδαποί μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 23 και 26 ετών.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις κατ’ εξακολούθηση κλοπές οχημάτων και στη συνέχεια τη διάλυση και κοπή τους, με σκοπό την μετέπειτα πώληση τους ως ανταλλακτικά σε πολίτες.
Κατά την έρευνα των αστυνομικών βρέθηκαν εντός του συνεργείου αυτοκινήτων και κατασχέθηκαν -3- κλεμμένα οχήματα, τα οποία θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 23 και 26 ετών, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν οργανώσει τη δράση τους τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, με σκοπό τις επανειλημμένες κλοπές οχημάτων.
Τα κλεμμένα αυτοκίνητα μεταφέρονταν στη συνέχεια για διάλυση και κοπή, ώστε τα εξαρτήματά τους να πωλούνται ως ανταλλακτικά σε πολίτες.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ.
Κατά την έρευνα στο συνεργείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κλεμμένα οχήματα, τα οποία πρόκειται να επιστραφούν στους νόμιμους κατόχους τους.
Στον ίδιο χώρο οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης επαγγελματικά εργαλεία κοπής και διάλυσης οχημάτων, πλήθος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας, ένα κλεμμένο δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ και μία κυνηγετική καραμπίνα.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές οχημάτων, με σκοπό την πώλησή τους ως ανταλλακτικά.
Για την αποδόμηση της εγκληματικής ομάδας πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της 5-9-2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Περάμου, κατά την οποία συνελήφθησαν, -2- ημεδαποί μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 23 και 26 ετών.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις κατ’ εξακολούθηση κλοπές οχημάτων και στη συνέχεια τη διάλυση και κοπή τους, με σκοπό την μετέπειτα πώληση τους ως ανταλλακτικά σε πολίτες.
Κατά την έρευνα των αστυνομικών βρέθηκαν εντός του συνεργείου αυτοκινήτων και κατασχέθηκαν -3- κλεμμένα οχήματα, τα οποία θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.
Επιπρόσθετα στο χώρο του εν λόγω συνεργείου εντοπίστηκαν:
επαγγελματικά εργαλεία κοπής – διάλυσης οχημάτων,
πλήθος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας,
κλεμμένο δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ και
κυνηγετική καραμπίνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».
επαγγελματικά εργαλεία κοπής – διάλυσης οχημάτων,
πλήθος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας,
κλεμμένο δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ και
κυνηγετική καραμπίνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».
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