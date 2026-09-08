Dentist Pass: Επιστρέφουν οι δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι για 300.000 παιδιά
ΕΛΛΑΔΑ
Dentist Pass Παιδιά Πρόληψη

Dentist Pass: Επιστρέφουν οι δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι για 300.000 παιδιά

Σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, το 2023, διευρύνονται τα ηλικιακά όρια, καθώς τότε αφορούσε παιδιά από 6 έως 12 ετών

Dentist Pass: Επιστρέφουν οι δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι για 300.000 παιδιά
Την επαναφορά του Dentist Pass, με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Μέσω του προγράμματος, σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους. Σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, το 2023, διευρύνονται τα ηλικιακά όρια, καθώς τότε αφορούσε παιδιά από 6 έως 12 ετών.

Το αρχικό Dentist Pass δεν προέβλεπε εισοδηματικά κριτήρια και παρείχε οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ για κάθε παιδί. Η ενίσχυση χορηγούνταν μέσω ψηφιακής κάρτας και κάλυπτε υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, όπως ο έλεγχος της στοματικής υγείας και ο καθαρισμός των δοντιών.

Οι λεπτομέρειες για τη νέα εφαρμογή του προγράμματος, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναμένεται να εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα.



Μόνιμο γίνεται το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Αναφερόμενος συνολικά στις δράσεις πρόληψης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι περίπου επτά εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» αποκτά μόνιμο χαρακτήρα από το 2030 και επεκτείνεται με νέες δωρεάν εξετάσεις. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνονται και προληπτικοί έλεγχοι για τον καρκίνο του δέρματος, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου.

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