Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη σε Κέντρο Υγείας κατηγορείται ότι «ξάφριζε» την προϊσταμένη της
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κλοπή

Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη σε Κέντρο Υγείας κατηγορείται ότι «ξάφριζε» την προϊσταμένη της

Η 36χρονη συνελήφθη για κλοπή 50 ευρώ, ενώ φέρεται να είχε αφαιρέσει συνολικά περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της παθούσας

Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη σε Κέντρο Υγείας κατηγορείται ότι «ξάφριζε» την προϊσταμένη της
Εργαζόμενη σε Κέντρο Υγείας της Θεσσαλονίκης συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της. Πρόκειται για 36χρονη, στην οποία αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου πέρασαν, χθες το πρωί, χειροπέδες.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η συλληφθείσα φέρεται να είχε προβεί σε αλλεπάλληλες κλοπές χρηματικών ποσών σε βάρος της ίδιας παθούσας. Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους αφαίρεσε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

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