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Αναβάλλεται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου που σκοτώθηκε στην Τανάγρα
Αναβάλλεται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου που σκοτώθηκε στην Τανάγρα
Είχε γίνει πατέρας πριν από πέντε μήνες και το Σάββατο θα βάπτιζε την κόρη του – Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης
Αναβάλλεται η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του F-4E Phantom II κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα.
Η εξόδιος ακολουθία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα, ωστόσο δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.
Η νέα ημερομηνία και ώρα της κηδείας του 37χρονου σμηναγού αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.
Η οικογένειά του είχε προγραμματίσει για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου τη βάπτιση της μικρής του κόρης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η οικογένεια προετοιμαζόταν για μια ημέρα χαράς, η οποία πλέον βρίσκεται στη σκιά της τραγωδίας.
Στην περιοχή των Ιωαννίνων και στα Βόρεια Τζουμέρκα το κλίμα παραμένει βαρύ. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής αναμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης, προκειμένου να οριστεί η νέα ημερομηνία για το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμηναγό.
Η καθυστέρηση αφορά τη διαδικασία ταυτοποίησης των σορών των δύο χειριστών του Phantom, του 37χρονου Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου Ιωάννη Μπλέσια.
Για την ταυτοποίηση του Δημήτρη Πέτρου έχει ήδη ληφθεί δείγμα DNA από τον πατέρα του, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις απαιτούμενες διαδικασίες.
Την αλλαγή στον προγραμματισμό της κηδείας γνωστοποίησε ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, ο οποίος ανέφερε ότι έχει προκύψει καθυστέρηση εξαιτίας διαδικαστικών ζητημάτων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου:
«Μετά από επικοινωνία της οικογένειας του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, ενημερώνω ότι η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτό, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν.
Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας».
Η εξόδιος ακολουθία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα, ωστόσο δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.
Η νέα ημερομηνία και ώρα της κηδείας του 37χρονου σμηναγού αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.
Είχε γίνει πατέρας μόλις πέντε μήνες πριν, το Σάββατο θα βάπτιζε την κόρη τουΙδιαίτερα τραγική διάσταση στην απώλεια του 37χρονου σμηναγού δίνει το γεγονός ότι είχε γίνει πατέρας μόλις πέντε μήνες πριν από το δυστύχημα.
Η οικογένειά του είχε προγραμματίσει για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου τη βάπτιση της μικρής του κόρης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η οικογένεια προετοιμαζόταν για μια ημέρα χαράς, η οποία πλέον βρίσκεται στη σκιά της τραγωδίας.
Στην περιοχή των Ιωαννίνων και στα Βόρεια Τζουμέρκα το κλίμα παραμένει βαρύ. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής αναμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης, προκειμένου να οριστεί η νέα ημερομηνία για το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμηναγό.
Η καθυστέρηση αφορά τη διαδικασία ταυτοποίησης των σορών των δύο χειριστών του Phantom, του 37χρονου Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου Ιωάννη Μπλέσια.
Για την ταυτοποίηση του Δημήτρη Πέτρου έχει ήδη ληφθεί δείγμα DNA από τον πατέρα του, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις απαιτούμενες διαδικασίες.
Την αλλαγή στον προγραμματισμό της κηδείας γνωστοποίησε ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, ο οποίος ανέφερε ότι έχει προκύψει καθυστέρηση εξαιτίας διαδικαστικών ζητημάτων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου:
«Μετά από επικοινωνία της οικογένειας του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, ενημερώνω ότι η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτό, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν.
Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας».
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