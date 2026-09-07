«Δεν βρισκόμουν εκεί για να διδάξω»: Γυμνάστρια σε σχολείο στη Βρετανία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές επαφές με 16χρονο μαθητή της



«Ήθελα να είμαι δημοφιλής»



Το screenshot που οδήγησε στην έρευνα

«Δεν ήθελα να τους στενοχωρώ. Δεν ήθελα να τους θυμώνω. Ήθελα να κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε.Η 30χρονη παραδέχθηκε ενώπιον των ενόρκων ότι η δημοτικότητά της ανάμεσα στους μαθητές είχε σημασία για την ίδια.Ερωτηθείσα αν οι μαθητές χαίρονταν όταν μάθαιναν ότι θα έκαναν μάθημα μαζί της, απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι αυτό συνέβαινε «αρκετά συχνά».Όπως εξήγησε, θεωρούσε κομπλιμέντο το γεγονός ότι κάποιοι μαθητές προτιμούσαν εκείνη από άλλους εκπαιδευτικούς.«Αν ένας μαθητής μάθαινε ότι θα με είχε καθηγήτρια, ενθουσιαζόταν. Έλεγαν “μπορούμε να είμαστε με την κυρία Τζέιμς αντί με τον άλλο καθηγητή;”. Για μένα αυτό έμοιαζε με κομπλιμέντο», κατέθεσε.Η έρευνα για τη σχέση της Τζέιμς με τον 16χρονο ξεκίνησε όταν σε ομαδική συνομιλία, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 έως 40 μαθητές, εστάλη screenshot που φερόταν να δείχνει μηνύματα μεταξύ της καθηγήτριας και του μαθητή.Μετά το περιστατικό, η Τζέιμς κλήθηκε σε συνάντηση με τη διεύθυνση του σχολείου.Το δικαστήριο άκουσε ακόμη ότι η καθηγήτρια είχε αρχικά δηλώσει στην αστυνομία πως ο έφηβος είχε βρεθεί μία φορά στη διεύθυνση κατοικίας της, αλλά δεν είχε μπει ποτέ μέσα στο σπίτι ή στο αυτοκίνητό της. Αργότερα, πάντως, παραδέχθηκε ότι σε μία περίπτωση τον είχε μεταφέρει με το όχημά της στο σπίτι του.Η αστυνομικός Φραντσέσκα Μέισον, η οποία ασχολήθηκε με την υπόθεση, κατέθεσε ότι από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου της κατηγορούμενης δεν εντοπίστηκαν στοιχεία επικοινωνίας μέσω Snapchat ανάμεσα στην Τζέιμς και τον μαθητή.Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, κατά την αναζήτηση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών στη συσκευή δεν εντοπίστηκε κάποια αναφορά στον όρο «Number 8».Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι η Τζέιμς είχε αποθηκεύσει τον μαθητή στο κινητό της ως «Number 8», προκειμένου να αποκρύψει την πραγματική του ταυτότητα, και υποστήριξε ότι η ονομασία αυτή παρέπεμπε στον «όγδοο άνδρα ή αγόρι με τον οποίο είχε κοιμηθεί».Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε επίσης γνωστό ότι η Τζέιμς είχε λάβει γραπτή προειδοποίηση σε προηγούμενο σχολείο όπου εργαζόταν, επειδή αντάλλασσε γραπτά μηνύματα.