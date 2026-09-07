Ξεκίνησε ξανά η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο οι ισχυρισμοί των συνηγόρων των 36 κατηγορουμένων
ΕΛΛΑΔΑ
Δίκη για τα Τέμπη Λάρισα

Ξεκίνησε ξανά η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο οι ισχυρισμοί των συνηγόρων των 36 κατηγορουμένων

Μετά τη διακοπή του Ιουλίου η διαδικασία συνεχίζεται στη Γαιόπολις – Ακολουθεί το άνοιγμα του καταλόγου των μαρτύρων με πρώτους τους συγγενείς του μηχανοδηγού Δημήτρη Κουτσούμπα

Ξεκίνησε ξανά η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο οι ισχυρισμοί των συνηγόρων των 36 κατηγορουμένων
Πάνος Γαρουφαλιάς
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Ξεκινάει ξανά μετά την διακοπή του Ιουλίου, η δίκη των Τεμπών στη Γαιόπολις στη Λάρισα. Κατά την τελευταία συνεδρίαση στην τελευταία συνεδρίαση η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε τις κατηγορίες για τους συνολικά 36 κατηγορουμένους. Η σημερινή διαδικασία ξεκινά με τους ισχυρισμούς συνηγόρων και εν συνεχεία ακολουθεί η εισαγγελέας η οποία θα απαγγείλει την κατηγορία.

Στο επόμενο στάδιο της αναμένεται να ανοίξει ο κατάλογος των μαρτύρων και οι πρώτοι που θα καταθέσουν θα είναι οι συγγενείς του μηχανοδηγού Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ξεκίνησε ξανά η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο οι ισχυρισμοί των συνηγόρων των 36 κατηγορουμένων
Ξεκίνησε ξανά η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο οι ισχυρισμοί των συνηγόρων των 36 κατηγορουμένων


Στο εδώλιο κάθονται 36 κατηγορούμενοι εκ των οποίων οι 33 διώκονται για κακούργημα. Μεταξύ αυτών είναι στελέχη του υπουργείου αλλά και στελέχη των οργανισμών του ΟΣΕ.

Ξεκίνησε ξανά η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο οι ισχυρισμοί των συνηγόρων των 36 κατηγορουμένων
Ξεκίνησε ξανά η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο οι ισχυρισμοί των συνηγόρων των 36 κατηγορουμένων
Ξεκίνησε ξανά η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο οι ισχυρισμοί των συνηγόρων των 36 κατηγορουμένων


Παρόντες ωστόσο είναι οι έξι κατηγορούμενοι: Δημήτριος Νικολάου, Ιωάννης Παληοθόδωρος, Διονύσιος Ράππος, Σπύρος Πατέρας, Απόστολος Τσακίρης και Παύλος Κουζής.

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Η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, Μαρία Ντόλκα δήλωσε στο δικαστήριο ότι ανακαλεί την Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνεχίζει με δικηγόρο τον κ. Λαχανά.

Όσοι δικηγόροι τοποθετούνται για λογαριασμό των κατηγορουμένων, αρνούνται τις κατηγορίες.

«Έχω χρέος, σκοπό και στόχο για την απόλυτη δικαιοσύνη και την αθωότητά μου. Δηλώνω ότι έδρασα με νομιμότητα», τόνισε κατά τη διαδικασία ο κατηγορούμενος επιθεωρητής των σταθμαρχών, Δημήτρης Νικολάου.
Πάνος Γαρουφαλιάς
3 ΣΧΟΛΙΑ

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