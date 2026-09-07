Σοβαρά τραυματισμένη βρέθηκε 13χρονη σε πρασιά ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, αναζητούνται δύο άτομα που ήταν μαζί της
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη

Σοβαρά τραυματισμένη βρέθηκε 13χρονη σε πρασιά ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, αναζητούνται δύο άτομα που ήταν μαζί της

Η ανήλικη νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα – Εξετάζεται το ενδεχόμενο πτώσης από όροφο, έρευνες της Αστυνομίας

Σοβαρά τραυματισμένη βρέθηκε 13χρονη σε πρασιά ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, αναζητούνται δύο άτομα που ήταν μαζί της
Στράτος Λούβαρης
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Στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα μια 13χρονη που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Ένα από τα σενάρια που ερευνούν οι αρχές σχετικά με τον σοβαρό τραυματισμό της είναι να έπεσε από όροφο του ξενοδοχείου, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαριστεί ακόμη.
Θεσσαλονίκη: Το σημείο όπου έπεσε η 13χρονη από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου


Στο πλαίσιο των ερευνών οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες από το προσωπικό του ξενοδοχείου ενώ αναζητούνται και δύο αλλοδαποί οι οποίοι φέρεται να ήταν μαζί με την ανήλικη τη στιγμή της πτώσης.
Θεσσαλονίκη: Πτώση 13χρονης από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου - Αναζητούνται δύο άνδρες


Η 13χρονη, η οποία ήταν σε θέση να δηλώσει την ηλικία της, νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο νοσοκομείο.
Στράτος Λούβαρης
13 ΣΧΟΛΙΑ

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