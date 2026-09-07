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Σοβαρά τραυματισμένη βρέθηκε 13χρονη σε πρασιά ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, αναζητούνται δύο άτομα που ήταν μαζί της
Σοβαρά τραυματισμένη βρέθηκε 13χρονη σε πρασιά ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, αναζητούνται δύο άτομα που ήταν μαζί της
Η ανήλικη νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα – Εξετάζεται το ενδεχόμενο πτώσης από όροφο, έρευνες της Αστυνομίας
Στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα μια 13χρονη που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Ένα από τα σενάρια που ερευνούν οι αρχές σχετικά με τον σοβαρό τραυματισμό της είναι να έπεσε από όροφο του ξενοδοχείου, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαριστεί ακόμη.
Στο πλαίσιο των ερευνών οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες από το προσωπικό του ξενοδοχείου ενώ αναζητούνται και δύο αλλοδαποί οι οποίοι φέρεται να ήταν μαζί με την ανήλικη τη στιγμή της πτώσης.
Η 13χρονη, η οποία ήταν σε θέση να δηλώσει την ηλικία της, νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Ένα από τα σενάρια που ερευνούν οι αρχές σχετικά με τον σοβαρό τραυματισμό της είναι να έπεσε από όροφο του ξενοδοχείου, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαριστεί ακόμη.
Στο πλαίσιο των ερευνών οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες από το προσωπικό του ξενοδοχείου ενώ αναζητούνται και δύο αλλοδαποί οι οποίοι φέρεται να ήταν μαζί με την ανήλικη τη στιγμή της πτώσης.
Η 13χρονη, η οποία ήταν σε θέση να δηλώσει την ηλικία της, νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο νοσοκομείο.
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