Λέσβος: Οριοθετήθηκε η φωτιά που επιχειρούσαν οκτώ εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (5/9/2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα Λέσβου, η οποια λίγο πριν τις 11:30 οριοθετήθηκε.Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λέσβο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.Στην περιοχή βρέθηκε από νωρίς ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, καθώς από την Πυροσβεστική ζητήθηκε χωματουργικό μηχάνημα πιθανώς για την διάνοιξη ζώνης.