Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Λέσβος: Οριοθετήθηκε η φωτιά που επιχειρούσαν οκτώ εναέρια μέσα
Λέσβος: Οριοθετήθηκε η φωτιά που επιχειρούσαν οκτώ εναέρια μέσα
Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώθηκαν στην αποτροπή της εξάπλωσης της πυρκαγιάς
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (5/9/2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα Λέσβου, η οποια λίγο πριν τις 11:30 οριοθετήθηκε.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λέσβο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην περιοχή βρέθηκε από νωρίς ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, καθώς από την Πυροσβεστική ζητήθηκε χωματουργικό μηχάνημα πιθανώς για την διάνοιξη ζώνης.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λέσβο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην περιοχή βρέθηκε από νωρίς ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, καθώς από την Πυροσβεστική ζητήθηκε χωματουργικό μηχάνημα πιθανώς για την διάνοιξη ζώνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα