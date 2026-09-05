Λέσβος: Οριοθετήθηκε η φωτιά που επιχειρούσαν οκτώ εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
Λέσβος Φωτιά

Λέσβος: Οριοθετήθηκε η φωτιά που επιχειρούσαν οκτώ εναέρια μέσα

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώθηκαν στην αποτροπή της εξάπλωσης της πυρκαγιάς

Λέσβος: Οριοθετήθηκε η φωτιά που επιχειρούσαν οκτώ εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (5/9/2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα Λέσβου, η οποια λίγο πριν τις 11:30 οριοθετήθηκε.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λέσβο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή βρέθηκε από νωρίς ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, καθώς από την Πυροσβεστική ζητήθηκε χωματουργικό μηχάνημα πιθανώς για την διάνοιξη ζώνης.

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