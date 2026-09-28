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Συνελήφθησαν δύο άνδρες που έκλεβαν καπάκια από μετρητές νερού στον Άγιο Δημήτριο
Συνελήφθησαν δύο άνδρες που έκλεβαν καπάκια από μετρητές νερού στον Άγιο Δημήτριο
Κατασχέθηκαν συνολικά 47 μεταλλικά καπάκια μετρητών
Δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 45 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που αφαιρούσαν μεταλλικά καλύμματα από μετρητές ύδρευσης.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν τις βραδινές ώρες της 26ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή τους εντόπισαν να έχουν ανασηκώσει φρεάτιο και να αφαιρούν μεταλλικά καλύμματα από ρολόγια ύδρευσης.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 47 μεταλλικά καπάκια μετρητών ύδρευσης, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.
Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν τις βραδινές ώρες της 26ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή τους εντόπισαν να έχουν ανασηκώσει φρεάτιο και να αφαιρούν μεταλλικά καλύμματα από ρολόγια ύδρευσης.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 47 μεταλλικά καπάκια μετρητών ύδρευσης, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.
Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
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