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Χωρίς την προβλεπόμενη τροφοδοσία νερού από την αφαλάτωση η Μήλος, έκκληση για περιορισμό της κατανάλωσης
Χωρίς την προβλεπόμενη τροφοδοσία νερού από την αφαλάτωση η Μήλος, έκκληση για περιορισμό της κατανάλωσης
Η διακοπή αποδίδεται στις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο Δήμος – Ζητείται από κατοίκους και επαγγελματίες να περιορίσουν τη χρήση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες
Χωρίς την προβλεπόμενη τροφοδοσία νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης παραμένει από χθες ο Δήμος Μήλου, με τη δημοτική αρχή να απευθύνει έκκληση σε κατοίκους και επαγγελματίες να περιορίσουν την κατανάλωση μέχρι να αποκατασταθεί η παροχή.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει ο Δήμος, η αδυναμία τροφοδοσίας αποδίδεται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.
Όπως αναφέρει ο Δήμος Μήλου, έχουν γίνει επανειλημμένες επικοινωνίες και οχλήσεις για την αποκατάσταση της τροφοδοσίας, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους, πιέζοντας ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό και να ομαλοποιηθεί η υδροδότηση.
Μέχρι να συμβεί αυτό, καλεί τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κατανάλωση νερού, περιορίζοντας τη χρήση του στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες και αποφεύγοντας την άσκοπη κατανάλωση.
Στόχος είναι να διατηρηθούν τα διαθέσιμα αποθέματα νερού και να περιοριστούν τα προβλήματα στην υδροδότηση μέχρι να επανέλθει η κανονική τροφοδοσία.
Ο Δήμος Μήλου αναφέρει ότι θα ενημερώσει τους πολίτες μόλις αποκατασταθεί η κανονική τροφοδοσία από τη μονάδα αφαλάτωσης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, η αδυναμία αυτή αποδίδεται στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και πιέζει για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της τροφοδοσίας, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η υδροδότηση.
Μέχρι τότε, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση και να περιορίσουν τη χρήση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη κατανάλωση.
Η συνεργασία όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τον περιορισμό προβλημάτων στην υδροδότηση.
Ο Δήμος Μήλου θα ενημερώσει άμεσα τους πολίτες μόλις αποκατασταθεί η κανονική τροφοδοσία.»
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει ο Δήμος, η αδυναμία τροφοδοσίας αποδίδεται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.
Όπως αναφέρει ο Δήμος Μήλου, έχουν γίνει επανειλημμένες επικοινωνίες και οχλήσεις για την αποκατάσταση της τροφοδοσίας, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους, πιέζοντας ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό και να ομαλοποιηθεί η υδροδότηση.
Μέχρι να συμβεί αυτό, καλεί τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κατανάλωση νερού, περιορίζοντας τη χρήση του στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες και αποφεύγοντας την άσκοπη κατανάλωση.
Στόχος είναι να διατηρηθούν τα διαθέσιμα αποθέματα νερού και να περιοριστούν τα προβλήματα στην υδροδότηση μέχρι να επανέλθει η κανονική τροφοδοσία.
Ο Δήμος Μήλου αναφέρει ότι θα ενημερώσει τους πολίτες μόλις αποκατασταθεί η κανονική τροφοδοσία από τη μονάδα αφαλάτωσης.
Η ανακοίνωση του Δήμου Μήλου«Ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι από χθες δεν πραγματοποιείται η προβλεπόμενη τροφοδοσία του Δήμου με νερό από τη μονάδα αφαλάτωσης, παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες και οχλήσεις μας για την αποκατάστασή της.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, η αδυναμία αυτή αποδίδεται στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και πιέζει για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της τροφοδοσίας, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η υδροδότηση.
Μέχρι τότε, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση και να περιορίσουν τη χρήση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη κατανάλωση.
Η συνεργασία όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τον περιορισμό προβλημάτων στην υδροδότηση.
Ο Δήμος Μήλου θα ενημερώσει άμεσα τους πολίτες μόλις αποκατασταθεί η κανονική τροφοδοσία.»
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