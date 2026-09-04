Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δάσος στο Γομάτι Χαλκιδικής
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δάσος στο Γομάτι Χαλκιδικής
Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 16:15 το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) σε δάσος στο Γομάτι Χαλκιδικής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Η πυρκαγιά έκαιγε σε πολύ δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.
Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα με drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Η πυρκαγιά έκαιγε σε πολύ δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.
Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα με drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γομάτι Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026
UPD:
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