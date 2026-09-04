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Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δάσος στο Γομάτι Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Χαλκιδική

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δάσος στο Γομάτι Χαλκιδικής

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δάσος στο Γομάτι Χαλκιδικής
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 16:15 το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) σε δάσος στο Γομάτι Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά έκαιγε σε πολύ δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα με drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

UPD:

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