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Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά, συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Ανήλικοι Ξυλοδαρμός

Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά, συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους

Ο 13χρονος είχε δεχθεί και στο παρελθόν απειλές από τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία χθες το βράδυ φαίνεται πως έστησε ενέδρα στον ανυποψίαστο νεαρό

Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά, συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους
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Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά, με θύμα ένα 13χρονο παιδί.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, μία ομάδα αποτελούμενη από τουλάχιστον 5 ανήλικους ηλικίας 14 και 15 ετών ξυλοκόπησε τον 13χρονο στην οδό Κοραή, έξω από το σχολείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 13χρονος είχε δεχθεί και στο παρελθόν απειλές από τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία χθες το βράδυ φαίνεται πως έστησε ενέδρα στον ανυποψίαστο νεαρό με σκοπό να τον ξυλοκοπήσει. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι βιντεοσκόπησαν την επίθεση.

Η οικογένεια του 13χρονου προχώρησε σε σχετική καταγγελία στις αρχές, με την Αστυνομία να εντοπίζει και να συλλαμβάνει δύο άτομα από την ομάδα των νεαρών, μαζί με τους γονείς τους. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας ανήλικος.

Σήμερα, ο 13χρονος μετέβη στο Ηράκλειο, με σκοπό να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν ακόμη μία καταγγελία για ξυλοδαρμό, στην οποία φαίνεται πως εμπλέκεται η ομάδα των ανήλικων.
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