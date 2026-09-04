Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά, συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους

Ο 13χρονος είχε δεχθεί και στο παρελθόν απειλές από τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία χθες το βράδυ φαίνεται πως έστησε ενέδρα στον ανυποψίαστο νεαρό