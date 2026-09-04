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Στα χέρια της Αστυνομίας τρεις ανήλικοι για κλοπές δικύκλων, εξιχνιάστηκαν 14 υποθέσεις
Στα χέρια της Αστυνομίας τρεις ανήλικοι για κλοπές δικύκλων, εξιχνιάστηκαν 14 υποθέσεις
Συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες
Στην εξιχνίαση 14 περιπτώσεων κλοπών και αποπειρών κλοπής στα Χανιά προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, με τρεις ανήλικους να συλλαμβάνονται και ακόμη έναν να ταυτοποιείται για την υπόθεση.
Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η δράση της ομάδας των ανηλίκων ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2026. Σε βάρος των τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανήλικοι φέρονται να είχαν διαπράξει 10 κλοπές δικύκλων μοτοσικλετών, καθώς και μία κλοπή ηλεκτρικού πατινιού. Παράλληλα, καταγράφηκαν μία απόπειρα κλοπής δίκυκλης μοτοσικλέτας και δύο απόπειρες κλοπής μπαταριών αανηπό οχήματα.
Τα δίκυκλα είχαν αφαιρεθεί από διάφορες περιοχές των Χανίων, μεταξύ άλλων από τον χώρο του Νοσοκομείου Χανίων, την ευρύτερη περιοχή των Μουρνιών και τη Σούδα.
Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των εμπλεκομένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κλεμμένο ηλεκτρικό πατίνι, καθώς και ακόμη ένα πατίνι του οποίου η προέλευση εξετάζεται.
Παράλληλα, βρέθηκαν επτά από τα κλεμμένα δίκυκλα, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.
Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη δράση της ομάδας.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν επιπλέον τρεις ενήλικες κηδεμόνες, ηλικίας 20, 34 και 37 ετών, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.
Σε βάρος της 37χρονης, μάλιστα, εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές.
Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η δράση της ομάδας των ανηλίκων ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2026. Σε βάρος των τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανήλικοι φέρονται να είχαν διαπράξει 10 κλοπές δικύκλων μοτοσικλετών, καθώς και μία κλοπή ηλεκτρικού πατινιού. Παράλληλα, καταγράφηκαν μία απόπειρα κλοπής δίκυκλης μοτοσικλέτας και δύο απόπειρες κλοπής μπαταριών αανηπό οχήματα.
Τα δίκυκλα είχαν αφαιρεθεί από διάφορες περιοχές των Χανίων, μεταξύ άλλων από τον χώρο του Νοσοκομείου Χανίων, την ευρύτερη περιοχή των Μουρνιών και τη Σούδα.
Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των εμπλεκομένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κλεμμένο ηλεκτρικό πατίνι, καθώς και ακόμη ένα πατίνι του οποίου η προέλευση εξετάζεται.
Παράλληλα, βρέθηκαν επτά από τα κλεμμένα δίκυκλα, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.
Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη δράση της ομάδας.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν επιπλέον τρεις ενήλικες κηδεμόνες, ηλικίας 20, 34 και 37 ετών, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.
Σε βάρος της 37χρονης, μάλιστα, εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές.
Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
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