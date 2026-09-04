Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Πορεία των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη εν όψει ΔΕΘ, δείτε φωτογραφίες
Πορεία των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη εν όψει ΔΕΘ, δείτε φωτογραφίες
Οι ένστολοι μεταξύ άλλων ζητούν την επαναφορά και την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού
Με πανό και συνθήματα πραγματοποιείται η πορεία των εκπροσώπων ομοσπονδιών των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, ενόψει των αυριανών εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ.
Στην πορεία που ξεκίνησε από την πλατεία του Λευκού Πύργου, όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και ομιλίες, συμμετέχουν εν ενέργεια και εν αποστρατεία αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί και μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων από διάφορες περιοχές της χώρας.
Οι ενστολοι αναμένεται να κινηθούν από κεντρικούς δρόμους της πόλης και θα καταλήξουν επί της οδού Εγνατίας, μεταξύ των οδών Καμβουνίων και Εθνικής Αμύνης.
Μεταξύ άλλων, ζητούν την επαναφορά και την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού (Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα), καλύτερους μισθούς που να ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος ζωής, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης κι αλλά οικονομικά και λειτουργικά αιτήματα.
Στην πορεία που ξεκίνησε από την πλατεία του Λευκού Πύργου, όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και ομιλίες, συμμετέχουν εν ενέργεια και εν αποστρατεία αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί και μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων από διάφορες περιοχές της χώρας.
Οι ενστολοι αναμένεται να κινηθούν από κεντρικούς δρόμους της πόλης και θα καταλήξουν επί της οδού Εγνατίας, μεταξύ των οδών Καμβουνίων και Εθνικής Αμύνης.
Μεταξύ άλλων, ζητούν την επαναφορά και την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού (Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα), καλύτερους μισθούς που να ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος ζωής, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης κι αλλά οικονομικά και λειτουργικά αιτήματα.
Δείτε φωτογραφίες από την πορεία
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