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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης

Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, σήμερα 04 Σεπτεμβριου, περίπου στις 17:45 το απόγευμα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.


Επίσης ο Δήμος Θερμαϊκού, συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 17:50, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης
To μήνυμα απο το 112
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