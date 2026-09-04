Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης

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To μήνυμα απο το 112

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, σήμερα 04 Σεπτεμβριου, περίπου στις 17:45 το απόγευμα.Στο σημείο κινητοποιήθηκανΓια την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθείΕπίσης ο Δήμος Θερμαϊκού, συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.Στις 17:50, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.