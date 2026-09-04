Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης
Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, σήμερα 04 Σεπτεμβριου, περίπου στις 17:45 το απόγευμα.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.
Επίσης ο Δήμος Θερμαϊκού, συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
Στις 17:50, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.
Επίσης ο Δήμος Θερμαϊκού, συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
Στις 17:50, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
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