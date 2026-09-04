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6ο Ορειβατικό Κάλεσμα: Διήμερη γιορτή της φύσης και του αθλητισμού στον Ελικώνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ορειβασία Πεζοπορία Ελικώνας

6ο Ορειβατικό Κάλεσμα: Διήμερη γιορτή της φύσης και του αθλητισμού στον Ελικώνα

Μια ξεχωριστή συνάντηση φίλων της ορειβασίας και της φύσης, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο Ζερίκι Βοιωτίας

6ο Ορειβατικό Κάλεσμα: Διήμερη γιορτή της φύσης και του αθλητισμού στον Ελικώνα
Για έκτη χρονιά διοργανώνεται το Ορειβατικό Κάλεσμα, μια ξεχωριστή συνάντηση φίλων της ορειβασίας και της φύσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Ζερίκι Βοιωτίας, στους πρόποδες του επιβλητικού Ελικώνα.

Τη διοργάνωση πραγματοποιεί ο Αθλητικός Χιονοδρομικός Ορειβατικός Σύλλογος Λιβαδειάς Βοιωτίας (Α.Χ.Ο.Λ.Β.), με στόχο την ανάδειξη της ορειβατικής δραστηριότητας, την προβολή του φυσικού πλούτου της περιοχής και τη δημιουργία μιας μεγάλης συνάντησης ανθρώπων που αγαπούν το βουνό, τον αθλητισμό και την παράδοση.

Το πρόγραμμα των δύο ημερών περιλαμβάνει πλήθος δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το κατάφυτο από έλατα χωριό, ενώ θα ακολουθήσουν η επίσημη έναρξη της διοργάνωσης, χαιρετισμοί και προσκλητήριο ορειβατικών συλλόγων. Η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί με ένα ξεχωριστό βραδινό γλέντι, με παραδοσιακή μουσική και DJ.

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα συνεχίζεται με πρωινή ορειβατική-πεζοπορική διαδρομή, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις ομορφιές του Ελικώνα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας ορεινού τρεξίματος Bobokos Trail 22, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον αθλητικό χαρακτήρα του διημέρου και προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους φίλους του trail running.

Ο Α.Χ.Ο.Λ.Β. αποτελεί έναν δραστήριο σύλλογο με συνεχή παρουσία στην περιοχή και με σημαντική δράση στον χώρο της ορειβασίας, της πεζοπορίας και των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων.

Μέσα από τις εξορμήσεις, τις διοργανώσεις και τις πρωτοβουλίες του, συμβάλλει στην ανάδειξη των βουνών και των φυσικών διαδρομών της Βοιωτίας, ενώ παράλληλα προωθεί την αγάπη για τη φύση, την άθληση και τον εθελοντισμό.

Το 6ο Ορειβατικό Κάλεσμα φιλοδοξεί να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης ορειβατικών συλλόγων, αθλητών, επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής, συνδυάζοντας τη φυσιολατρία, τον πολιτισμό, την παράδοση και τον αθλητισμό σε ένα μοναδικό διήμερο στον Ελικώνα.

Η διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική γιορτή για την ορειβασία και τον αθλητισμό, συμβάλλοντας παράλληλα στην προβολή του Ζερικίου και της ευρύτερης περιοχής του Ελικώνα ως προορισμού φυσιολατρικών και υπαίθριων δραστηριοτήτων.

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