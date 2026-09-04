Ορκίστηκαν στην Καρδίτσα οι δύο πρώτες γυναίκες στρατονόμοι στην Ελλάδα, δείτε βίντεο

Σε δηλώσεις προχώρησε επίσης λίγο μετά την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία και ο Συνταγματάρχης κ. Πυρρής, ευχόμενος καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα των δεκανέων, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως αναλαμβάνουν μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην Πατρίδα.