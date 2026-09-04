Εντοπίστηκαν περίπου 50 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων
Εντοπίστηκαν περίπου 50 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex – Σε εξέλιξη η μεταφορά τους στο λιμάνι
Περίπου 50 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος την περισυλλογή των επιβαινόντων.
Οι περίπου 50 μετανάστες περισυνελέγησαν από το ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένωνόπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος την περισυλλογή των επιβαινόντων.
Οι περίπου 50 μετανάστες περισυνελέγησαν από το ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένωνόπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
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